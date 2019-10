Berlin wird in den kommenden Wochen grauer werden. Nicht nur des Wetters wegen. Auf die bunten Herbstblätter müssen wir zwar nicht gänzlich verzichten, jedoch wird der Bestand Berliner Stadtbäume vorerst wieder abnehmen.

Wie üblich hat am 1. Oktober die Fällperiode begonnen. Und wie jedes Jahr werden in dieser Zeit abgestorbene oder stark beschädigte Bäume gefällt. Das betrifft auch viele Bäume in Grünanlagen und an Straßenzügen. Und nach zwei trockenen Sommern steht es nicht gut um Berlins Straßengrün.

Besonders hart trifft es den Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Die für Grünflächen zuständige Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) meldet, dass dort etwa 1000 Bäume nicht gerettet werden können.

Für das Baumsterben gibt es mehrere Gründe. In Folge des zweiten Dürresommers sind viele Bäume stark geschädigt. Zu viel Hitze und mangelnde Bewässerung haben den Bäumen zugesetzt.

Weitere Faktoren, die typischerweise Stadtbäume betreffen, sind schlechte Bodenverhältnisse, Lichtmangel, Stammverletzungen durch parkende Fahrzeuge, abgerissene Wurzeln durch Bauarbeiten, Hundeurin und Streusalz.

Stadtbäume haben es durch diese Bedingungen deutlich schwerer als Waldbäume und somit eine geringere Lebenserwartung, sagt Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Gefahren müssen beseitigt werden

Sind Bäume stark beschädigt oder gar abgestorben, wird ihre Standfestigkeit beeinträchtigt. Dann können umstürzende Bäume große Sachschäden anrichten oder Menschen verletzten – in der stürmischen Herbstsaison steigt das Risiko. Beispielsweise, wenn dürre Äste vorbeilaufende Passanten treffen.

Sind Bäume krank, aber noch standfest, werden sie stehen gelassen und nicht gefällt, erklärt der ausgebildete Förster Ehlert. „Wir versuchen schon, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Kein Baum wird leichtfertig gefällt.“

Denn Stadtbäume sind ein wichtiger Faktor für das funktionierende Klima in der Stadt. Sie binden Schadstoffe, produzieren Sauerstoff und geben Schatten.

Ehlert bestätigt: „Die Luft ist in einer mit Bäumen bepflanzten Straße besser als in einer Straße ohne Bäume. Auch für Tiere, die in der Stadt leben, sind die Bäume ein wichtiger Bestandteil ihres Lebensraumes.“

Neue Bäume für Berlin

Um den schwindenden Baumbestand aufzufüllen, pflanzen die Bezirke daher jährlich neue Stadtbäume, um dem Baumschwund entgegenzuwirken.

An der Bepflanzung von Berlins Straßen ist die Kampagne „Stadtbäume für Berlin“ beteiligt. An der Aktion können sich Bürger beteiligen, entweder einzeln mit einem Spendenvertrag von 500 Euro oder im Rahmen einer Sammelspende mit Einzelbeträgen ab 20 Euro.

„Bislang wurden auf diese Weise etwa 9000 Stadtbäume über die Kampagne finanziert und gepflanzt,“ so Ehlert. Durch die neu gepflanzten Bäume kann das durch Verlust entstandene Defizit bislang zwar nicht vollständig ausgeglichen werden. Bis Ende des Jahres sollen in Berlin aber insgesamt noch 335.000 Jungbäume gepflanzt werden.

Die richtige Pflege macht‘s

Doch wie steht es um die Lebenserwartung der Jungbäume im Hinblick auf die immer heißer werdenden Sommer?

Ehlert ist zuversichtlich: „Jungbäume haben es zwar sehr schwer, da diese besonders unter der Trockenheit leiden. Dafür gibt es aber auch besondere Pflegevorkehrungen.“

So gibt es in den einzelnen Bezirken ein Informationssystem das der Kontrolle dient. Das Baumpflegekolon schaut sich in regelmäßigen Abständen den Zustand der Jungbäume an und katalogisiert diesen.

So können Bäume auch in einen höheren Kontrollbereich rutschen und werden damit in kürzeren Abständen auf ihren Zustand kontrolliert. Zudem wird ein Pflegevertrag mit einer Laufzeit von 3-5 Jahren zwischen den die Bepflanzung ausführenden Firma und der Stadt abgeschlossen.

Tipps aus der Wissenschaft

Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit den bedrohten Stadtbäumen. Ende September fand das 16. Berliner Baumforum an der Freien Universität Berlin statt. Hier wurden die neuesten Erkenntnisse zum Thema ausgetauscht.

Zur Diskussion standen auch zukünftige Handlungsoptionen zu Erhaltung und Pflege des Berliner Stadtgrüns. „Aufgrund der langen Trockenperiode ist die Kenntnis der Interaktion von Boden und Wurzeln für vitale Stadtbäume grundlegend“, stellt Manfred Forstreuter vom Institut für Biologie der Freien Universität Berlin fest.

Das Berliner Baumforum richtet sich an alle, die mit der Pflanzung, Pflege und Kontrolle der Jungbäume beschäftigt sind. Das sind insbesondere Beschäftigte von Kommunen, Park-, Friedhofs-und Hausverwaltungen, Wohnbaugesellschaften, Freizeitsparks sowie Architekten und Ingenieure.