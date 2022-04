Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Nach wochenlanger Trockenheit regnet es endlich wieder in Berlin. Und die nächste Trockenphase kommt bestimmt, in Zeiten der Klimakrise. Ohnehin ist in den Sommermonaten der Bedarf an Gießwasser auch für öffentliche Grünflächen hoch. Deshalb will die Linksfraktion in Marzahn-Hellersdorf, dass der Bezirk Regenwasser auffängt, um damit die Grünflächen gießen zu können. Sogenannte Regenwasserzisternen könnten beispielsweise auf Innenhöfen in der Großsiedlung aufgestellt werden. Auch gegen die Austrocknung von kleinen Gewässern könnten die Speicher einen Beitrag leisten. In vielen Fällen könnte auf die Einleitung von Frischwasser verzichtet und könnten Teiche stabilisiert werden. Ein entsprechender Antrag wurde in der Bezirksverordnetenversammlung Ende März beschlossen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Urteil im Mordfall Homa und Tajala

TTC Eastside nimmt 12-jährige Josephina Neumann unter Vertrag

Chinesische Dschunke in den Gärten der Welt zu Wasser gelassen

Senatsverwaltung und Bezirke vereinbaren raschen Bau von Radwegen und Busspuren

Radweg an der Allee der Kosmonauten wird ausgebaut

Der Rufbus kommt in die Siedlungsgebiete

Elsti, Heleni oder Vikti

geben Sie den Straßen und Plätze im Bezirk Kosenamen?

Initiative für Freizeitdreieck Biesdorf geht weiteren Schritt: Smiley Trails sind gegründet

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Unterkünfte für Geflüchtete: Tempohomes stehen wieder leer

Unterstützung bei der Bildung: Hans-Jürgen Kuhn engagiert sich bei "Schöneberg hilft"

Spendensammlungen: Das wird noch gebraucht

Neue Wohnungen am Südkreuz: Richtfest auf der Schöneberger Linse

Stinkende Ginkgos: Eine Initiative der CDU

Bebauungsplan, weniger Gelder für die Schulen, Degewo-Bauvorhaben in Marienfelde: Themen der BVV

Tempelhof unter Beobachtung: Eine Ausstellung über Stasi-Aktivitäten

Vandalismus und Einbrüche: Die Schäden in City-Toiletten sind immens

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

So retten wir Heerstraße Nord: Die Agenda des Jugendstadtrats im Newsletter

Sommercafé Kladow: Ich bin's, die Neue aus Friedrichshain

AfD-Mann tritt zum 8. Mal an

Altstadt: Baustadtrat spricht über Markt und Havelwelle

Fahrrad, I: Wann wird der Oberhavelsteg saniert?

Fahrrad, II: Kommt der Radweg auf der Heerstraße?

Fahrrad, III: Bauzaun auf Stößenseebrücke vom Winde verweht

Rathausturm: Passiert da noch was?

750-Mio-Haushalt: Was steht drin über Weinmeisterhornweg und Kladower Damm?

DLRG am Glienicker See: 2022 endlich wieder im Dienst

Seniorenwahl: Wie viele in Spandau haben denn nun mitgemacht?

Computerspielpreis: Gamer-Mekka Spandau

Bahnhof Albrechtshof: ständig Regenprobleme

Zwangsarbeit: Diskussion zu 90 Orten in Spandau

Sport: VfV, Ansegeln - und die Hilfe vom OSZ Knobelsdorff

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar.innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.