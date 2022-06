Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 263.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU) hat gemeinsam mit Anna Weigl, Regionalmanagerin für Berlin und Brandenburg der Firma TIER, jetzt Parkflächen und Sperrzonen für das Abstellen von geliehenen E-Rollern in Lichtenberg definiert. Im Ergebnis sollen die Sharingfahrzeuge der Firma demnach nicht mehr jenseits von Abstellflächen, die eigens für Scooter, Mopeds und Fahrräder eingerichtet wurden, geparkt werden. Dadurch soll das unstrukturierte Abstellen von E-Rollern im Bezirk deutlich reduziert werden. Mal schauen, ob's funktioniert. Und vielleicht auch auf Autos ausdehnen? Mehr dazu jedenfalls im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Frauen*woche: „Lichtenberg in Frauen*hand"

Funk, Reggae, HipHop und viel Rock: zur Fête de la Musique wird in den Straßen musiziert

Lesetipp: "Berlin muss man lieben" mit den "Posaunen aus Lichtenberg" und dem "Missoir"

Bevölkerungsschutz und Selbsthilfefähigkeit sollen an Grundschulen unterrichtet werden

Als erster Berliner Bezirk: Projekt "Junior-Sicherheit" für 25 Grundschulen

Workshop: Dekoloniale Perspektiven auf den Feminismus

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Julia Schmitz:

Kostenpflichtiges Parken: Bezirk diskutiert wieder über Parkraumbewirtschaftung

CDU beklagt untragbare Zustände an der Albatros-Grundschule

Querungshilfe für Pinselohren: Wie Ursula Bauer Eichhörnchen über den Müggelseedamm bringt

Gedenken an Walter Rathenau in Schöneweide

Traditionslokal Zenner feiert 200. Geburtstag

Bühne frei für den Köpenicker Sommer

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage oder andere Ehrentage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.