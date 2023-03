Berliner Dauerärgernis Gerüstwerbung mit Riesenpostern wird eingeschränkt

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Ein ständiges Ärgernis in der City West und anderswo in Berlin sind Riesenposter mit Werbung an eingerüsteten Häusern. Die großflächigen Plakate verschandeln das Stadtbild, verdunkeln Wohnungen und sind in vielen Fällen illegal. Jetzt hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf dem Missbrauch den Kampf angesagt und die Regeln verschärft, vor allem mit Blick auf Wohnhäuser sowie auf die Größe der Poster sowie die Dauer und Häufigkeit der Anbringung. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Schachschule bringt Kindern den Denksport bei

BVV tagte erstmals nach der Wiederholungswahl – aber das politische Tauziehen ums Bezirksamt geht weiter

Gibt es genug Wahlhelfer für den Klima-Volksentscheid?

Parkhaus weicht Bürogebäude

„Museum für Lebensgeschichten“ öffnet am Stuttgarter Platz

Kiezkamera: Frühlingsboten in der Tauentzienstraße und Buddelei auf dem Ludwigkirchplatz

Museums-Café in der Villa Oppenheim schließt

