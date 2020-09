Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 222.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Stadtnatur ist immer ein wichtiges Thema in unseren Newsletter, vor allem für unseren Autor im Norden Berlins, dem besonders der Gewässerschutz thematisch am Herzen liegt. Diesmal fragt er: Tegeler See, Hermsdorfer See, Fließ: Wie sieht es mit der Verschmutzung aus? Und gibt mit Expertenhilfe ein Update zur umweltpolitischen Situation. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

Auf Dörfertour durch den Bezirk Reinickendorf – auch das ist das 100-jährige Groß-Berlin

Von 4030 Gasleuchten sind 1370 defekt – muss das so sein?

Jetzt amtlich: Der Fahrplan für die wiedergeborene Heidekrautbahn

Künstlerhof Frohnau lädt zu Tagen der offenen Tür in die Waldeinsamkeit ein

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Mieter in der Bugenhagenstraße In Moabit fürchten Verdrängung - wie geht es weiter mit dem Vorkaufsrecht in Mitte?

Nachbarschaft: Zu Besuch bei Imker Ivo Schnipkoweit auf dem Dach der Arminiusmarkthalle in Moabit

Theater Kuringa darf nicht auf Grünstreifen spielen - Linke fordern Ausnahmeregelung für krisengebeutelte Künstler in Mitte

Nazarethkirche kündigt Kontaktstelle für Suchtkranke auf dem Leopoldplatz

Und Masha Slawinski schreibt aus NEUKÖLLN:

Bezirksverordnete wird nach Beleidigung einer Besucherin von der BVV ausgeschlossen

Entschließung der BVV zu den rechten Anschlägen in Neukölln

Bezirksbürger*innenmeister Martin Hikel äußert sich zum Neutralitätsgesetz

Kostenbilanz des Bezirks zu den illegalen Partys in der Hasenheide

Verlosung: Gewinnen Sie eine Tour von art:berlin durch Neukölln

Uneinigkeit über die Nutzung der Wiesen des Körnerparks

Yoga & Kiez-CleanUp

Neuer Verein gegründet: "Fit für die Oberschule Berlin e.V."

