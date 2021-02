Wo ist der Bauhelm? Kaum ist TXL geschlossen, wird’s ernst in der Nachbarschaft des alten Flughafen Tegel. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet. Auf der Kleingartenbrache neben dem S-Bahnhof Gartenfeld entsteht ein Bauprojekt mit dem schmissigen Namen „Seed“.

Öhm, Seed? „e“ vergessen? Oder was soll das nun wieder heißen? Nee, mit der Musiktruppe Seeed um Peter Fox („Dickes B“) hat das nix zu tun. „Seed“ ist englisch, heißt „Saat“ – und nebenan liegt nun mal der Saatwinkler Damm. Aha.

Hinter dem Bauprojekt steckt die Buwog. Die plant dort 800 Wohnungen entlang der neuen S-Bahnstrecke. Hier gibt’s aber schon mal eine versteckte „Seed“-Simulation.

60 Jahre stand dort eine Kleingartenanlage für Siemens-Mitarbeiter – 2019 wurde sie abgerissen. Die Bauleute haben damals auch geschaut, was zwischen den Lauben so fliegt und krabbelt. Blaumeise, Kohlmeise, Feldsperling wurden entdeckt – im Gegensatz zu Igel und Maulwurf („nicht angetroffen“). Der Clou: Um die Fledermäuse zu zählen, wurde ein BatCorder aufgehängt. 30 Fledermäuse wurden umgesiedelt.

Für die verträumten Romantiker unter uns: Seit letzter Woche gibt es eine Baustellen-Live-Kamera, wo Sie tolle Sonnenaufgänge mit Schnee, Sandbergen und S-Bahnruinen sehen. Hier ist der Link.

