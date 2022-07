Unsere Bezirksnewsletter, inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Nolli, Kutschi, Kotti, aber offenbar kein Preri oder Loepi: Warum verniedlichen Berliner:innen ihre Kieze, nur Lichtenberg nicht? Mehr über das Thema steht im montäglichen Bezirksnewsletter

Von der Insolvenz zur ersten europäischen Mondlandung: zu Besuch bei "PTS" in Hohenschönhausen

Auch auf Russisch: Ehemaliges Sowjet-Theater eröffnet für erste Tests der Räumlichkeiten

Erfrischungskarte

670 Jahre Hohenschönhausen

Vier Jahrzehnte DDR-Sport-Geschichte

Initiative „Faire Periode Lichtenberg“ will kostenfreie Menstruationsartikel zur Verfügung stellen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Julia Schmitz:

Rote Karte für Rassismus: Aissatou Friedrich ist Kiezpatin für Geflüchtete

Innenhof ständig durch Baufahrzeuge zugeparkt: Anwohner*innen müssen über Bauzäune klettern

Buslinie 165: Vorerst kein engerer Fahrplantakt

Korrektur: SPD-Fraktion in der BVV setzt sich nicht für Weiterbau der A100 ein

In Berlin häufen sich die Badeunfälle: Was die Gefahren sind und worauf Sie achten sollten

Spanischsprachige Literatur beim „Siesta Festival” in Schöneweide

Endlich wieder Freiluftkino: Im Bezirk hat die Open-Air-Saison begonnen

Der Schilder-Botschafter für Müggelheim macht sich Anfang August auf den Weg nach Kanada

