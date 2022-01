Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert. Mit mehr als 34.600 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Wieder finster wirkt die Bahnbrücke in der Kantstraße. Von der 2015 gestarteten künstlerischen Beleuchtung ist nichts übrig, keine einzige Lampe leuchtet mehr. Die Brücke gehörte zu einer "Perlenkette aus Licht" in der City West. Diesen Titel hatten das Bezirksamt sowie die Arbeitsgemeinschaft City und andere Sponsoren gewählt, um acht S-Bahnbrücken zu verschönern. Das Geld reichte dann allerdings nur für drei. Und schon Ende 2020 ging das Licht aus. Die Ursache war ein technischer Defekt. Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) beauftragte eine Firma mit der Reparatur. Danach habe die Beleuchtung erst einmal wieder funktioniert, heißt es aus dem Bezirksamt. Vom erneuten Ausfall erfuhr die Verwaltung offenbar erst durch den Tagesspiegel. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Drei grüne Bezirksbürgermeister:innen reden Klartext im gemeinsamen Leute-Interview

Corona-Update: Nach den Ferien wird täglich in Schulen getestet

Neue Chefin des Ökowerks erklärt ihre Pläne für das Naturschutzzentrum im Grunewald

Autonome Busse starten am Ernst-Reuter-Platz

Wie kann die City West klimaneutral werden? Die BVV-Fraktionen diskutieren

Nur ein Bahnhof im Bezirk hat ein WC

Kein Erfolg in bester Lage: Filialist verlässt den Breitscheidplatz

