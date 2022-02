Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 260.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

"Kein Raum für Wissenschaftsleugner in Tegel, der Heimat von Wilhelm und Alexander von Humboldt!" Unter diesem Motto hat sich im Bezirk Reinickendorf ein Bündnis gegen so genannte Corona-Proteste zusammengefunden und eine "Tegeler Erklärung" als Petition verfasst. Erstunterzeichner im Bezirk sind Linke, SPD, Grüne und FDP sowie DGB, Verdi, Fridays for Future, Omas gegen Rechts und die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA). Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal:

Superintendentin Beate Hornschuh-Böhm im Interview über den Evangelischen Kirchenkreis, Martin Luther und die Gleichstellung von LGBTIQ

Einbruch im Rathaus: Unbekannte sprengen Geldschrank, entkommen, Ermittlungen laufen

Tempo 30, aber nur nachts: Bürgerinitiative Zabel-Krüger-Damm legt Widerspruch ein

Neue kostenlose Broschüre „Stadt.Land.Fuchs.“ über Reinickendorf

Wegen Berliner Fall von Geflügelpest: Ordnungsstadträtin bittet um Registrierung von Geflügelhaltung

Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee stellt illustrierte Karte mit Schulen, Kitas, sozialen Einrichtungen vor

Natur und Streetart in Tegel: Tipps zum Wochenende

Linolschnitt-Workshop in der Graphothek zum Thema Stillleben

Frohnauer Autorin liest im Centre Bagatelle

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Rechte Chatgruppe: Prozess gegen Neuköllner Polizist Detlef M. vertagt

Verleihung des Neuköllner Kunstpreises

Erneut mehr als eine Million Besucher:innen im Britzer Garten - ehrenamtliche Parkguides gesucht

„Egal welche, auf jeden Fall U8“ – welche ist die schlimmste Berliner U-Bahnstation?

Straßenbahnlinie 27: Neue Ausstelllung im Buckower Heimatverein

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Interview mit Christoph Keller, Stadtrat für Gesundheit und Jugend

Berlinale in Mitte und großes Kino im Kiez

Ex-Stadträtin Ramona Reiser verlässt Linken-Fraktion

Grüne sprechen sich nach Bedenkzeit für Monbijou-Theater aus

Ordnungsamt Mitte schleppt mehr Autos ab

Tanz-Demo vor Brandenburger Tor gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

18 alte Bäume in der Karl-Marx-Allee sollen gefällt werden – Anwohnerinnen protestieren

Kandidierende für bezirkliche Seniorenvertretungen stellen sich vor

