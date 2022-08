Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Ausflüge, sportliche und kreative Aktivitäten: Diese Woche ist noch Aktionswoche der Manege Reinickendorf

Musik aus Osteuropa, Anatolien und dem Kaukasus im Centre Bagatelle - und ein Sommerfest

Mauerlauf: Auch Reinickendorfer Füchse nehmen teil

Politiktermine: vom Mauerstreifzug der Grünen bis zum Tag der offenen Tür der SPD

Werden Sie kreativ: Im Resiart gibt’s Mal- und Nähkurse

Verein Vielfalt für das Stolper Feld veranstaltet Sommerfest

Spendensammel-Aktion sei Dank: Kinder- und Jugendzentrum Metronom erhält neue Tore für Soccerplatz

Tanklöschfahrzeug aus Tegelort hilft bei Waldbrand im Grunewald

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN zum Beispiel über:

Zweiter Schaftag auf dem Tempelhofer Feld

„Iron Curtain Man“: Dean Reed ist zurück an der Neuköllner Oper

Tipp: Kurzfilme im Freiluftkino auf dem Tempelhofer Feld

Theater-Jahrmarkt „Moraland“ vom Theater Anu

Wlada Kolosowa schreibt in „Der Hausmann“ über einen Umzug vom Maybachufer in den Außenbezirk

Columbiabad hat eigenes polizeiliches Sicherheitskonzept

Vom „Heidelberger Krug“ nach Ost-Berlin: Fluchttunnel zwischen Neukölln und Treptow

Baustelle Karl-Marx-Straße: Bauarbeiten am Rathausplatz starten im September

CDU will Sprachkitas retten

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Neue Busspuren

So sieht es auf der Tram-Bauarbeiten in Moabit aus

Diskussion um Neuwahlen

Mauerradweg übers "Nasse Dreieck" von Wedding nach Pankow

Teures Frühschwimmen im Humboldthain-Bad

Panzer aus der Ukraine müssen draußen bleiben

Bilanz der Gießaktion für Straßenbäume

Wieder Gewalttat auf der Rathausstraße

Orden für verdiente Mitte-Bürger

