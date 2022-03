Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Mit mehr als 35.100 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

"Wir haben das technische Know-How", um Hilfsangebote für Menschen aus der Ukraine online zu bündeln, sagen Paul Müßig, Laura Stokar von Neuforn und Mareike Corrigan. Sie sind das Team "Junges Engagement", das zur Freiwilligenagentur Charlottenburg-Wilmersdorf gehört, und betreuen die Webseite bringdichein-berlin.de. Diese listet Jugendfreizeitheime, interkulturelle Zentren und Kirchengemeinden auf, die Geflüchtete unterstützen. Wir haben sie, aber auch einige andere Helferinnen und Helfer im Rathaus Charlottenburg besucht. Die Reportage können Sie in unserer Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" lesen. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Viele Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus entfallen

Die Villen der Oligarchen: Bezirksamt kann EU-Sanktionen gegen russische Immobilieneigentümer nicht durchsetzen

FDP verteidigt geplanten jüdischen Campus am Bahnhof Grunewald gegen Kritik

Gedenken an den Erfinder der "behutsamen Stadterneuerung"

Öffentliche Tennisplätze dürfen gratis genutzt werden

Dank an Autoraser:innen? Kuriose Probleme mit neuen Dialog Displays

