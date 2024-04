Berliner Verkehr Kiezvereine kritisieren die Pläne für das Autobahndreieck Funkturm

Im Namen der Anwohnerschaft nahe der Stadtautobahn fordern das Kiezbündnis Klausenerplatz und der Siedlerverein Eichkamp, die Pläne zur Neugestaltung des Autobahndreiecks Funkturm zu ändern. Die Kritikpunkte sind an sich nicht neu – werden aber jetzt aus aktuellem Anlass bekräftigt. Denn seit wenigen Tagen finden behördliche „Erörterungstermine“ statt, die bis zum 16. Mai dauern.

Mehr als 1200 schriftliche Einwendungen wurden hauptsächlich von verschiedenen Bürgerinitiativen gesammelt. Aber auch die Messe Berlin und das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf haben Bedenken geäußert. Darüber beraten das Fernstraßen-Bundesamt, die staatliche Planungsgesellschaft Deges, Berliner Senatsverwaltungen und andere Beteiligte.

Dies geschieht weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Als Gäste werden nur Bürgerinnen und Bürger eingelassen, die Einwendungen eingereicht hatten. Vor dem Tagungsort in Moabit veranstaltete das Kiezbündnis Klausenerplatz in der vergangenen Woche eine Kundgebung, an der sich der Fahrradclub ADFC beteiligte.

Wir müssen das Monster zähmen. Martin Burth, Vorstandsmitglied im Kiezbündnis Klausenerplatz

Vor allem in Wohngebieten rund um die Knobelsdorffstraße, wo die Anschlussstelle Kaiserdamm liegt, befürchten die Vereine deutlich mehr Autoverkehr. Dazu könne der geplante Wegfall mehrerer Ein- und Zufahrten an der A 100 und der Avus (A 105) führen.

Die Deges will zwar eine neue Anschlussstelle am Messedamm schaffen, doch nach Ansicht des Kiezbündnisses Klausenerplatz und der AG Verkehr im Siedlerverein Eichkamp reicht dies nicht aus. Auch an der Halenseestraße müsse es möglich bleiben, auf die Stadtautobahn zu fahren oder sie zu verlassen.

Laut Martin Burth vom Kiezbündnis erwägen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, den „Rechtsweg zu beschreiten“ und gegen die Pläne zu klagen. Komme es dazu, könne sich der Baubeginn auf unbestimmte Zeit verzögern. Die Sanierung der Stadtautobahn sei dringend nötig – aber in einer „stadtverträglichen“ Form und nicht wie in der früheren verkehrspolitischen Ära der autogerechten Stadt. „Wir müssen das Monster Autobahndreieck Funkturm / A 100 zähmen, damit es nicht für die kommenden 70 Jahre noch mehr Schaden in der City West anrichtet.“

Der Verein fordert eine Deckelung der A 100 vom Autobahndreieck bis zur Spandauer-Damm-Brücke. Nur so könne der „dicht bewohnte Randstreifen vor noch mehr Lärm und Schadstoffen geschützt werden“. Die Schließung des Autobahngrabens wäre „ein massiver städtebaulicher Gewinn“.