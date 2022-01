Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert. Mit mehr als 34.600 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

35 Jahre lang widmete sich "Das Verborgene Museum" an der Charlottenburger Schlüterstraße der Aufgabe, das Lebenswerk und die Lebensgeschichten von Künstlerinnen bekannt zu machen, die "aus den unterschiedlichsten Gründen in Vergessenheit geraten sind". Ein besonderes Augenmerk galt Frauen, die politisch oder rassistisch verfolgt wurden – zum Beispiel die Fotografin Yva, die ein Atelier an der Schlüterstraße betrieb, bis die Nationalsozialisten sie 1942 wegen ihrer jüdischen Herkunft deportierten und ermordeten. Nun überträgt die einzigartige Einrichtung ihre Arbeit der Berlinischen Galerie in Kreuzberg. Das erklärte Ziel lautet, die "Entdeckung und Erforschung von Künstlerinnen fortzusetzen, in einem Museum mit Sammlung und Archiv zu institutionalisieren und zugleich eine größere Reichweite zu erzielen". Berücksichtigt werden sollen nun auch zeitgenössische Positionen und aktuelle Themen wie Diversität. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Von bezahlbaren Mieten bis zur Verkehrswende – das wird in diesem Jahr wichtig im Bezirk

Interessante Themen der nächsten BVV-Sitzung in unserer Vorschau

Der "deutsche Disney": Buchautorin erinnert an Trickfilmregisseur

Bezirk will Raser mit neuen Dialog-Displays bremsen

Nachbarschaft protestiert gegen Bürohausprojekt

Verkehrsberuhigung verschandelt Kreuzung

Literaturwoche im Theater

Bürgerverein am Rüdesheimer Platz wird aufgelöst

