In TXL werden Bäume gefällt - und 2500 neue gepflanzt. Ab Herbst wird der ehemalige Flughafen Tegel zur Großbaustelle. Im Vorfeld wird es zur Herstellung der Baustellenlogistik notwendig, elf Bäume vor der kommenden Brutperiode zu fällen, teilt jetzt die Tegel Projekt GmbH mit, die quasi der Bauherr ist. Beruhigend teilt sie gleich auch noch mit: Auf dem Areal werden in den ersten zwei Bauabschnitten etwa 2.500 Bäume neu gepflanzt. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf berichtet.

„Die Neugestaltung des Flughafengeländes ist ein im Kern naturverbundenes Vorhaben. Dennoch wird es im ersten Schritt notwendig, für die Freimachung der zukünftigen Erschließung und Baufelder vereinzelt Bäume zu entfernen“, sagt Philipp Bouteiller, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH. Basierend auf der Planung der Landschaftsarchitekten, müssen insgesamt 186 Bäume gefällt werden. Das stand hier im Reinickendorf-Newsletter bereits im Dezember.

Die ersten elf Fällungen finden in der letzten Februar-Woche statt. Hierbei handelt es sich um zehn Stiel- bzw. Roteichen sowie einen Spitzahorn. Der steht am Kurt-Schumacher-Damm und muss für die Errichtung der zentralen Baustellenzufahrt weichen. Die anderen Bäume befinden sich an der Zufahrt zu den ehemaligen Flughafengebäuden, von der General-Ganeval-Brücke kommend, wo Baustraßen errichtet werden müssen.

Unmut gibt es dagegen ums Berlins neues 10.000-Leute-Viertel neben dem Flughafen. „Insel Gartenfeld“ heißt eines der wichtigsten Wohnungsbauprojekte Berlins. Es liegt in der TXL-Schneise. Doch es geht nur mühsam voran. Was ist da los? Der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichtet. Nur 200 Meter entfernt geht es dagegen voran: Am S-Bahnhof Gartenfeld (liegt nicht auf der Insel) entstehen 800 neue Wohnungen.

Und was ist mit den U-Bahnplänen aufs Flughafen-Gelände? Tagesspiegel-Fachmann Jörn Hasselmann schreibt hier über das Nein zur U6.

