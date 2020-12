So ein Weihnachtsfest hat die Stadt noch nicht erlebt. Kein Weihnachtsbummel, kein Glühwein-Plausch. Nur Esel tragen beim Weihnachtsfest 2020 keine Maske, ob nun auf zwei oder vier Beinen. Apropos: Die Coronakrise und der harte Lockdown treffen auch die 80 Weihnachtsgottesdienste in Berlin-Spandau.

Wo sonst 300 Leute kuscheln, bleiben diesmal die Holzbänke kalt. Die ersten Pfarrer haben ihre Gottesdienste abgesagt, weil die Kirchen zu klein sind. Andere Gemeinden laden zu kürzeren Gottesdiensten an die frische Luft.

„Alle Gemeinden sind sich der Verantwortung bewusst, die Gottesdienste zu keinem gesundheitlichen Risiko werden zu lassen“, heißt es in der evangelischen Kirchenzentrale um Pfarrer Karsten Dierks (24 Kirchen in Spandau, 50.000 Christen). „Deshalb gibt es ein breites Angebot unter freiem Himmel. Und unter dem Kirchendach ist sichergestellt, dass die Abstände eingehalten werden – allerdings ist eine Anmeldung notwendig.“ Nur wer eine Karte bekommt, kann auch zum Gottesdienst, zum Liedersingen oder zum Krippenspiel aufs Kirchengelände. Deshalb: vorher schlau machen.

Hier konkrete Beispiele, was in Spandaus Kirchen so los ist.

Die Schilfdachkapelle Kladow feiert am Waldrand um 22 Uhr die „Christnacht“ – an der frischen Luft.

feiert am Waldrand um 22 Uhr die „Christnacht“ – an der frischen Luft. Die Dorfkirche Gatow bietet um 17.30 Uhr eine „Open Air Andacht“ auf dem Kirchhof.

bietet um 17.30 Uhr eine „Open Air Andacht“ auf dem Kirchhof. Die Stiftskirche Hakenfelde ist nur mit Karte zugänglich – für alle anderen gibt es einen Livestream.

ist nur mit Karte zugänglich – für alle anderen gibt es einen Livestream. Die Paul-Gerhardt-Kirche im Spektefeld lädt um 23 Uhr zur „Kurzmette“ – ans Lagerfeuer im Vorgarten

lädt um 23 Uhr zur „Kurzmette“ – ans Lagerfeuer im Vorgarten Die Kirche Gartenstadt-Staaken lädt um 15 Uhr zum Gottesdienst – und zwar auf den benachbarten Schulhof

lädt um 15 Uhr zum Gottesdienst – und zwar auf den benachbarten Schulhof Die Gnaden- und Weinbergkirche nahe der Heerstraße laden zum Krippenspiel und Singen im Freien („aber nur mit Anmeldung“).

Oder doch lieber digital zuhause? Die evangelische Kirche in Berlin-Spandau hat Lieder, Gebete und Stimmungsvolles zusammengeschnürt für einen Gottesdienst zuhause. Oder fürs Familienfest am Bildschirm. Halleluja! Kirche kann auch Spaß machen. Hier der Link.

