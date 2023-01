Tagesspiegel Plus Bezirk gegen „Handstreich“-Neubau : Pankow kritisiert „Instrumentalisierung“ von Flüchtlingen durch Gesobau

Die städtische Gesellschaft will am Schlosspark Schönhausen nachverdichten – über den Umweg des Sonderbaurechts. Die Bezirksverordneten weisen das per Beschluss zurück.