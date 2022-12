Bezirk startet Aufruf Mitmachen im Klimabeirat Lichtenberg

Lichtenberger:innen, die sich für den Klimaschutz im Bezirk engagieren möchten, können sich bis einschließlich Freitag, 16. Dezember 2022, für eine Mitarbeit im neu zu gründenden Lichtenberger Klimabeirat bewerben. Die Mitarbeit ist vorerst auf drei Jahre beschränkt und beinhaltet hauptsächlich eine Sitzung pro Quartal. Die Auftaktveranstaltung ist für die zweite Januarhälfte 2023 geplant.

Der Klimabeirat wird eine wichtige Säule für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung in Lichtenberg. Der Beirat soll aus maximal 15 stimmberechtigten Personen aus der Zivilgesellschaft bestehen. Für die Unterstützung der Arbeit des Beirates steht ein Budget für Beratungen sowie eine Vergütung von 20 Euro pro Sitzung zur Verfügung. Weiterhin wird eine Geschäftsstelle eingerichtet.

Interessierte schicken eine Kurzvita und eine Übersicht ihrer priorisierten Themen per E-Mail an klimaschutzbeirat@lichtenberg.berlin.de. Eine Jury legt die Auswahl für den Beirat fest.

Gestalten Sie das klimafreundliche Lichtenberg mit Bürger:innenmeister Michael Grunst (Linke)

„Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und eine kreative Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Energie- und Klimapolitik im Bezirk. Wir haben viel vor, gestalten Sie das klimafreundliche Lichtenberg mit!“, sagt Bürger:innenmeister Michael Grunst (Linke).

Das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz definiert den gesetzlichen Rahmen für die Umsetzung der Klimaschutzziele in der Hauptstadt. Strategien und Maßnahmen sind im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 ausgewiesen. Auf dieser Basis erarbeitet die Lichtenberger Verwaltung aktuell das Lichtenberger Energie- und Klimaprogramm 2023-2026. Dort werden Handlungsbedarfe, Projekte und Maßnahmen festgelegt.

20 Euro pro Sitzung erhalten Mitglieder im Klimabeirat

Das Programm bildet die Arbeitsgrundlage für den Lichtenberger Klimabeirat. Als Beratungsgremium und Impulsgeber unterstützt der Beirat bei der Umsetzung des Lichtenberger Energie- und Klimaprogramms 2026.

