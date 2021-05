Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 247.000 Mal abonniert. Am Dienstag nach Pfingsten geht es weiter mit fünf Newslettern: Lichtenberg, Treptow-Köpenick (sonst montags), Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg (wie immer dienstags). Unsere Newsletter aus diesen fünf Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus jedem Bezirk gibt es stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Vom Hausbesuch bis zum Lernroboter: So arbeiten Förderschulen in der Coronakrise - eine Schulleiterin erzählt

AfD-Landesparteitag im Zelt: In Marzahn-Hellersdorf formiert sich Protest

Schloss, Museum und ein bisschen Jazz: Das Comeback der Kultur im Bezirk

Ideen für konkrete Projekte gesucht: Bezirk erarbeitet Maßnahmenplan für den Klimaschutz

Nicht mehr als Ministerin, aber zum Thema Familie: Franziska Giffey kommt kurz nach ihrem Rücktritt nach Marzahn-Hellersdorf

Robert Klages berichtet aus LICHTENBERG:

Lichtenberg bekommt einen Antisemitismusbeauftragten

Kundgebung gegen Antisemitismus vor geschändetem Mahnmahl

Projekt für kollektive Kunst startet in der Siegfriedstraße

Theater Karlshorst soll wiederbelebt und zu "KAHO. Raum für Kultur" werden

Vom ehemaligen Theater der "verbotenen Stadt" für Berliner*innen zum Ort für Alle: die Geschichte des Theaters Karlshorst

Kunst, Kultur und Bildung für Lichtenberg: Pirkko Husemann, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Stadtkultur im Portrait

Geschützter Radweg in Alt-Friedrichsfelde

Inzucht im Berliner Tierpark: Die Eltern von Berlins Eisbären-Nachwuchs Hertha sind Geschwister

Simone Jacobius berichtet aus TREPTOW-KÖPENICK:

Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe führt nach Treptow

Petra Dehn ist Familienpatin mit Herz und Seele

Trotz Bürgerbeteiligung: Umbau der Dörpfeldstraße ist umstritten

Geld vom Bund: Verklärungskirche in Adlershof wird denkmalgerecht saniert

Radschnellweg am Teltowkanal wird doch fußgängerfreundlich

Überraschung: Vier weitere Schulen werden ans Glasfasernetz für schnelles Internet angeschlossen

Am Fürstenwalde Damm drohen Einschränkungen wegen Instandsetzungsarbeiten

Union-Nachwuchstrainer Hofschneider äußert sich zu Rassismus-Vorwürfen

Kapitän Christopher Trimmel verlängert Vertrag und erstmals wird wieder vor Zuschauern gespielt

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Unser Kiez, euer Müll": Spandauer Kinder ärgern sich im Newsletter-Interview über den Dreck am Havelufer

Millionen-Sanierung Rathaus Spandau: Jetzt startet die nächste Sanierungsetappe

Krebsplage im Glienicker See: Der Fischer zieht 1. Bilanz und ärgert sich

1500 neue Nachbarn am Waldkrankenhaus: Stadtrat spricht im Newsletter über das große Neubaugebiet in der Ex-Nervenklinik

Havelland, Potsdam & Co: Wie viele Spandauer in den letzten 10 Jahren ins Umland gezogen sind

Endlich wieder Sport, endlich wieder Theater, endlich wieder Gastro

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Streit um Straßennamen: BVV-Verordneter provoziert Eklat

Eine Gemeinschaft seit vielen Jahrzehnten: Bernd Cronjaeger erzählt die Geschichte eines Hauses

Gedenken im Regenbogenkiez: Eine Ehrung für "Mali und Igel"

Verkehrsführung auf dem Mariendorfer Damm: Nach den Bauarbeiten kommt der Pop-up-Radweg

Theater in der Natur: Shakespeare-Company noch einmal im Südgelände

Kiezblocks für Schöneberg: Aktion am Tag der Nachbarschaft

Konzerte in Tempelhof: Bei der Ufa-Fabrik geht's wieder los

Kampf gegen Zweckentfremdung: Bilanz des Bezirks

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Lichtenberg, Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.