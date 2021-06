Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen fünf Jahre erscheinen und berlinweit rund 250.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.





Madlen Haarbach und Sophie Rosenfeld schreiben aus NEUKÖLLN:

Zum Newsletter-Jubiläum gibt's diesmal die bizarrsten Geschichten aus der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung: Von der AfD-Fraktion, die sich insgesamt so oft gespalten und wiedervereint hat, dass sie wohl selbst den Überblick verlor. Vom Stadtrat, der von der AfD zur CDU wechselte. Von einem anderen, der betrunken am Steuer erwischt wurde und zurücktrat. Von der Bezirksbürgermeisterin, die Hals über Kopf ins Bundesfamilienministerium wechselte (das sie mittlerweile auch schon wieder verlassen hat) und nun Regierende Bürgermeisterin werden will. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update für den Bezirk

Bezirksamt unterstützt Ihr Engagement

Geänderte Platzvergabe an der Karlsgarten-Grundschule

Hafenbar „Ankerklause” bekommt neuen Anstrich – Künstler Jim Avignon im Interview

Neuköllner Suppenküche wird zu Kubus Suppenküche

Schillerkiez und Rollbergviertel flanierend entdecken

Grundsteinlegung für barrierefreies Wohnen in der Lipschitzallee

Straßenaktion zum Sehbehindertentag

Programm des Kunstfestivals „48 Stunden Neukölln”

Urlaub in Neukölln mit der kijufi-Ferienschule

Urban Gardening im Prinzessinnengarten

Straßengehermeisterschaften im Britzer Garten

Essen auf die Hand am Maybachufer

Neue Wohntürme in Gropiusstadt: Was Anwohner dazu sagen

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Fünf Jahre Leute-Newsletter: Das waren die besten Kiezgeschichten

Wildbaden verboten: Umweltamt zäunt Plötzensee ein

„Ein Rassist ist in vielen Köpfen immer noch der Nazi mit Glatze und Springerstiefeln“: Was von „Black Lives Matter“ in Berlin geblieben ist

Corona-Update für Mitte

Grünfläche an der Rosenthaler Straße heißt jetzt Jacob-Teitel-Park

Bezirk übt Vorkaufsrecht in der Rostocker Straße aus

So viel illegaler Leerstand wurde angezeigt: Bilanz zum Zweckentfremdungsverbot in Mitte

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Blaualgenalarm und Badeverbot im Tegeler See

Sommerkonzert im Museumsgarten

Die zwei vom Flughafen: Tegel-Projekt-Geschäftsführer erzählen, wann es los geht

Anwohner auf den Barrikaden: Hermsdorf als Nadelöhr des Durchgangsverkehrs

Schulstreit in Heiligensee: Eine Rektorin sagt ihre Meinung

Sabotage am Abflusswehr des Schäfersees

Ente auf dem Balkon: Viele Tipps für eine behütete Brut

Betrunkener Porschefahrer gefährdet zwei Frauen und ein Kind

Was leuchtet nachts auf den Hochhäusern im Märkischen Viertel?

