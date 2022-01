Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

"Lichtenberg ist für meine Fotografie tatsächlich einer der spannendsten Bezirke", erzählt Alexander Steffen unserem Autor. "Insbesondere die Gegen rund um die Herzbergstraße hat es mir angetan." In seinem neuen Album „Vanishing Berlin – In der Zwischenzeit“ finden sich fast 284 Fotos aus einer verschwindenden Stadt. Neubauten verdrängen ein ramponiertes aber vertrautes Berlin. Steffens Buch dokumentiert den Wandel. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach Wohnungsbrand: Mieter kommt bei Nachbarin unter und erreicht Vermieter nicht

Kindernamen: Wer kennt Zerubbabel und Troja?

Ausstellung „Einer von hier“: Werk von Peter Herlitze

Aufarbeitung der SED-Diktatur mit 1,5 Mio. Euro gefördert

Betrunkener Mann zeigt Hitlergruß und greift Polizist:innen an

Mann verschwunden: Spur führt zur Rummelsburger Bucht

Meeresaquarium „Coral World“ an der Rummelsburger Bucht soll wegen Tierquälerei kontrolliert werden

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Loveparade-Gutachter vermittelt im Streit um die Dörpfeldstraße

Stadtplaner schreiben "Überlastungsanzeige"

Mutter vom Bürgermeister hilft beim Impfen aus

824 Unfälle in zehn Jahren auf der Dahlwitzer Landstraße

CDU sucht nach neuem Wohnmobilstandort

Wasserturm der Dampflokfreunde für drei Mio. Euro saniert

Grundschule Grüne Trift wird reaktiviert

"Gründungsvater" des Industriesalons Schöneweide gestorben

