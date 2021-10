Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 255.000 Mal abonniert. Mit mehr als 34.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

1000 gelbe Karten mit dem Hinweis "Dieses Fahrzeug steht uns im Weg!" haben Mitglieder und Unterstützer des in Grunewald ansässigen Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin (ABSV) an die Lenker von Elektro-Rollern geheftet, die in verschiedenen Bezirken kreuz und quer auf Gehwegen standen oder herumlagen. Blinde und sehbehinderte Menschen "bemerken die unerwartete Barriere erst bei direkter Kollision", sagt der ABSV-Vorsitzende Joachim Günzel und fordert: "Weg mit den Stolperfallen auf Gehwegen!" Die Aktion fand anlässlich der bundesweiten Woche des Sehens und des internationalen Tages des weißen Stocks statt. Die symbolischen Verwarnungskarten "wurden uns förmlich aus den Händen gerissen", sagt Vereinssprecherin Paloma Rändel. Die Aktion werde fortgesetzt, mehr Karten in einer "größeren Auflage" seien bereits gedruckt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wer regiert künftig in der City West?

Stiftung hilft brustkrebskranken Frauen

So feiert die Gedächtniskirche das 60. Jubiläum ihres Neubaus

Lieferdienst verschandelt Kreuzung an der Kantstraße

100 Jahre Avus: Wir verlosen das Jubiläumsbuch mit vielen Fotos

Neues Hörerlebnis in der Bücherbox am Bahnhof Grunewald

Leser:innen-Debatte zur Verkehrspolitik

