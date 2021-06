Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit fast 250.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

"Man muss nicht gleich immer alles bebauen", sagt der Stadtsoziologe Lukas Staudinger, der zu brachliegenden Flächen forscht. Lichtenberg ist für Staudinger noch relativ neues Gebiet. Um den Bezirk zu erkunden, hat er Radtouren unternommen. "Es gibt viele Zwischenräume, unentdeckte Gebiete", erzählt er unserem Autor. "Als Stadtsoziologe sehe ich hier viele Möglichkeiten." Die Frage sei: "Wer hat Anrecht auf diese Zwischenräume. Ich meine, man muss nicht immer alles gleich bebauen, sondern Stadtleben sich selbst erzeugen lassen, die Räume den Anwohner*innen überlassen und mit ihnen zusammenarbeiten und entwickeln." Gerade in Gegenden, die eher trist wirken, müssten Nachbarschaftsflächen entstehen, findet Staudinger. Was er damit meint und mehr zum Thema lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Fünf Jahre Newsletter: die kuriosesten Geschichten aus den Bezirken

Wie mir die Polizei half, mein eigenes Fahrrad aufzubrechen

150. Stolperstein verlegt

Bezirk fordert, schnell eine Autobahn mit Radweg durch den Bezirk zu bauen

Förderprogramm "autoarme Kieze": Befragung zum Kaskelkiez

Bahn will erneut Obdachlosenlager am Ringcenter räumen lassen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Fünf Jahre Leute-Newsletter: Skurrile Höhepunkte

Eine Tänzerin macht Politik: Dunja Wolff kandidiert für die SPD

Tesla-Giga: Kaum Auswirkungen auf den Verkehr in TreKö

Kahlrasur auf dem Mittelstreifen: Eine Polemik

Was sich ändern muss im Kiez - Ihre Forderungen

1. FC Union muss weiter auf Baurecht warten

Lange Brücke wird auch recht breit

Parkverbot auf dem Seitenstreifen? Juristin widerspricht

Neuer Pächter am Borkenstrand verrät erste Pläne

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.