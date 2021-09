Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit rund 254.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Endspurt zum Wahltag in Reinickendorf

Dringende Empfehlung für Briefwähler

Was BVV-Vorsteherin Kerstin Köppen über zwei Jahre sagt, wie es sie noch nie gab

Wer tritt die Nachfolge von Frank Steffel an? Monika Grütters, CDU, gegen Torsten Einstmann, SPD

Wahl zum Abgeordnetenhaus: Wieder ein Durchmarsch der CDU-Kandidaten oder weht der Wind des Wechsels

BVV: 55 Mitglieder müssen gewählt werden, aber das Wahlverfahren könnte bürgerfreundlicher sein

Polizei und Ordnungsamt marschieren gegen wilde Händler in der Markstraße auf

Sperrmüllabfuhr: Mehr wäre besser, aber die BSR ist zu teuer

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Wahlkampf und Streit im Bezirksamt: So lief die letzte BVV vor der Wahl ab

Sieben Fragen an FDP-Spitzenkandidat Bastian Roet (Ende der Serie)

Das Theater um das Theater – nächster Akt im Monbijoupark

Sind die Uferhallen jetzt gerettet? Künster:innen sind noch skeptisch

Grünen-Verordneter Frank Bertermann verlässt die BVV nach 26 Jahren – nicht freiwillig

Rettung „auf den letzten Drücker“: Moschee Haus der Weisheit zieht in die Lehrter Straße

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Endspurt vor der Wahl: Analogen Wahl-O-Mat in verschiedenen Sprachen durchspielen

Bündnis gegen Antisemitismus übergibt Forderungskatalog an Martin Hikel

Initiative fordert mehr Verkehrssicherheit in Britz

Nachbarschaft: Der Kiezladen L12 will den Austausch im Schillerkiez stärken

Eltern beklagen Verzögerungen beim neuen Mehrzweckgebäude der Elbeschule

Richtfest für Holz-Kita am Buckower Damm

