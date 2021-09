Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit mehr als 253.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Im Wahlmonat geht es bei uns verstärkt um die Bundestags-, Abgeordnetenhaus- und Bezirksverordnetenversammlungs-Wahlen, die am 26. September stattfinden. Zu diesem Thema sowie natürlich auch anderen hier mehr im Überblick:

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Mitte vor den Wahlen: Wer tritt an, wer hat die besten Chancen?

Sieben Fragen an Christoph Keller von den Linken

Was die Parteien gegen Müll unternehmen wollen

Tipp: Kiez- und Erntedankfest mit politischem Spitzentreffen in den Bornholmer Gärten

BVV beschließt geschützten Radweg in der Beusselstraße

BVV beschließt Umbenennung des Nettelbeckplatzes

Moschee „Haus der Weisheit“ immer noch ohne Gebetsräume

Kneipe „Biermichel“ im Brunnenkiez steht vor dem Aus

Pauline Faust schreibt aus NEUKÖLLN:

Warum Kilian Moser als parteiunabhängiger Kandidat in den Bundestag möchte und warum er einen Anwalt einschalten musste

Was die Parteien gegen organisierte Kriminalität in Neukölln unternehmen wollen

Gesundheitsstadtrat Falko Liecke zur Strategieänderung in Berliner Corona-Strategie in Kitas und Schulen

Die Stadtteilbibliothek im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt wird umbenannt

Achtklässler:innen der Zuckmayer Schule sammeln 300 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe

Demonstration gegen bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr

Ungewöhnlicher Kunstort: Kunstbrücke am Wildenbruch eröffnet

Sommerkino in der Gropiusstadt

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Falsche Briefwahlunterlagen in Frohnau

In Hermsdorf gibt es jetzt eine Heimstatt für kranke Kinder

Der Sonnengarten von Hannah Höch in Heiligensee

Drei Reinickendorfer sind älter als 110 Jahre

Musik und Lyrik im Künstlerhof Frohnau Lehrermangel in der Schulfarm Scharfenberg

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.