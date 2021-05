Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 248.000 Mal abonniert. Mit mehr als 33.100 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Der Großflughafen ist dann noch in Betrieb gegangen, doch in Berlin gibt es vielerlei Mini-BERs. Zum Beispiel am Lehniner Platz: Seit dessen Neugestaltung 2012 ist dort, im Halenseer Teil des Kurfürstendamms, gegenüber der Schaubühne ein Café geplant. Zuletzt hoffte die BVG-Tochterfirma Urbanis auf eine Eröffnung in diesem Sommer, nachdem ein geplanter Termin im Spätherbst 2020 nicht eingehalten werden konnte. Doch wie man im Bild oben sieht, sind die Bauarbeiten noch immer nicht über das Fundament hinaus gekommen. Als Gründe für die Verzögerungen werden "Probleme mit einem Auftragnehmer", "juristische Entscheidungen", "fehlende Genehmigungen" und "gravierende Lieferschwierigkeiten" genannt, die ganze Palette. Mehr dazu, vor allem, wie es jetzt weitergehen soll, lesen Sie im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

BVV diskutiert über Umbenennung der Wissmannstraße und Außengastronomie auf Parkplätzen

Kinder- und Jugendbüro eröffnet

Rund um den Bundesplatz werden 24 Stolpersteine verlegt

Sommerkino vor dem Schloss – auch mit Filmen der Berlinale

Bürgerinitiative fordert Denkmalschutz für den Preußenpark

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.