"Der gemütliche Bezirk", so nennen Lorenz Maroldt und Harald Martenstein in ihrem neuen Buch "Berlin in hundert Kapiteln, von denen leider nur dreizehn fertig wurden" die City West, Charlottenburg-Wilmersdorf. "Charlottenburg und das benachbarte Wilmersdorf bildeten die beiden Herzkammern des alten West-Berlins. Die bekannteste Straße heißt Kurfürstendamm und führt in den Grunewald. Ortsteile wie Grunewald, Westend oder Halensee stehen für gepflegte Bürgerlichkeit, deshalb war diese Gegend in den wild bewegten Nachwendejahren erst einmal out." Und dann? Wie es weiterging und -geht, analysiert unser Autor im Newsletter - und ruft Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, dazu auf, sich darüber zu äußern, ob die beiden Tagesspiegel-Kollegen denn Recht haben mit ihren Einschätzungen über den Bezirk. Weitere Themen unter anderem diesmal: