Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet heute Cay Dobberke ausführlich über: +++ „Wem gehört Charlottenburg-Wilmersdorf?“ – so verlief am Donnerstagabend unsere Diskussion zur Wohnungspolitik im Rathaus Charlottenburg - mit Stadtrat Oliver Schruoffeneger sowie Mieter- und Eigentümer-Vertretern +++ Dazu passend auch diese Meldung: Erstes Milieuschutzgebiet in Wilmersdorf geplant +++

Außerdem unter anderem: +++ Einkaufen bei Nonnen - Berlins einziger Klosterladen +++ Kunstforum der Berliner Volksbank kehrt zurück +++ Warum der Ernst-Reuter-Platz noch immer eine Baustelle ist +++

