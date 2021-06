Die Sendung hieß „Leute“, lief im SFB und es ging, anders als bei unserem bezirklich basisnahen Tagesspiegel-Leute-Projekt, eher um Prominenz. Zum Beispiel Richard von Weizsäcker und Wolfgang Neuss. 1983 kamen der Regierende Bürgermeister und der Kabarettist zum Talk ins Café Kranzler und stehen seither für einen legendären Fernsehabend.

Neuss nennt Weizsäcker „Richie“, erklärt dessen Bruder Carl Friedrich zum „eigentlichen Intellektuellen in der Familie“ und sagt, der Regierende tue so, als ob wir in einer Monarchie lebten. „Ach, hör doch uff“, kontert Weizsäcker, er sehe sich ohnehin nicht als Intellektuellen und die Monarchie sei vorbei.

Online nachzulesen ist das auf der „Spiegel“-Website, auch der Begriff „Ersatzkaiser“ fällt in dem Artikel. Einen Video-Ausschnitt der "Leute"-Sendung, der leider nicht das ganze Duett zeigt, gibt es bei Youtube.

Richard von Weizsäcker war, anders als der Ur-Ersatzkaiser Paul von Hindenburg, natürlich kein solcher. Aber dass einer der unnötigerweise in Deutschland noch existierenden Kaiser-Wilhelm-Plätze nun nach dem früheren Bundespräsidenten benannt wird, das hat schon was.

Wie so oft in Berlin, war der Weg dahin bezirkspolitisch beschwerlich. In ihrem Bezirksnewsletter berichtet Sigrid Kneist hier, kommentiert hier und weist hier auf eine weitere, mindestens ebenso wichtige Platzbenennung hin.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Tempelhof-Schöneberg-Newsletter vom Tagesspiegel finden, den Sie hier kostenlos bestellen können:

Das Projekt Umparken: Eine Familie berichtet von ihren Erfahrungen ohne eigenes Auto

Nachtbürgermeister und "Nachtlichter"-Kiezstreifen als Gewaltprävention: Ein Rundgang durch den Regenbogenkiez

Zukunft des Gasometers: Der Bezirksamt befasst sich mit dem Bebauungsplan für den Euref-Campus

Corona-Impfung für Wahlhelfer: Jetzt springen die Freiwilligen wieder ab

Verkehrsplanung in Tempelhof: Parkraumbewirtschaftung und Gartenstadt

Ein buntes Gesamtkunstwerk demnächst in der Zwitschermaschine: Eine fünfköpfige Künstlergruppe macht "Volkstata"

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, mit insgesamt rund 248.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newslettern oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.