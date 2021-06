Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 250.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Hört hört: Steigt die Autofahrendenpartei um aufs Rad? "Der Lichtenberger CDU-Fraktion ist es ein Anliegen, den Bezirk insgesamt für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer zu machen", heißt es in einer Pressemitteilung.Heike Wessoly, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion: „Für mehr Sicherheit im Radverkehr sollten alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer durch gegenseitige Rücksichtnahme beitragen. Aber auch baulich müssen die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden.“ Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Demo: Pop-up-Radweg mit Abgrenzung aus Kuscheltieren

Protestveranstaltung gegen angekündigte Räumung von Obdachlosenlager am Ring-Center

Sommerfest in der "Villa Kuriosum": Seifenblasen und Punk

Puppenschauspieler René Marik macht jetzt Musik: "Captn Krawall" stellt sich vor

Ehemalige Deutschpopikone "Lucilectric" tritt mit Gothic-Projekt in Lichtenberg auf

Linke fordert Rodelberg für Karlshorst

Modellprojekt: Plattenbauten und Schulen sollen aufgestockt werden

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Knapp drei Mio. Euro vom Bund für Bohnsdorfer Dorfanger

Strandbad-Pächter plant Mobility-Hub in Grünau

Diana Stoffels managt die Kungerkiez-Initiative

Bezirksverordnete wollen Seilbahn-Projekt prüfen lassen

Pyramidenbrücke: Neubau beginnt erst im Herbst

50 Wahlhelfer wollen nicht mehr helfen

FDP möchte Stralauer Spreetunnel reaktivieren

Köpenicker Sommer diesmal im Kleinformat

Erste Ausstellung im "Galeriekeller" Johannisthal

