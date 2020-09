Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 224.000 Abonnements. Mit mehr als 30.500 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Eine Erhebung des Inline- und Rollsport-Verbands Berlin (IRVB) zeigt: Charlottenburg-Wilmersdorf ist das Schlusslicht unter allen Bezirken Bezirken, wenn es um öffentliche Skateboard-Anlagen geht. Hier gibt es nur zwei Skateparks, einen kleinen, aber durchaus beliebten am Heidelberger Platz unter der Autobahn und einen im Volkspark Wilmersdorf, der aber bestenfalls noch was für Kinder ist. Nun soll der Skatepark am Heidelberger Platz ausgebaut werden und auch eine neue Anlage ist im Gespräch, womöglich im Volkspark. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Geheimtipp für kürzesten Draht zum Bürgeramt: Bezirks-Hotline ist besser als das Bürgertelefon 115 - doch das wird kaum beworben

Neue französische Weinbar am Leon-Jessel-Platz kann noch keinen Wein ausschenken

Hilfe für Gastwirte in der Coronakrise: Lokale dürfen Heizpilze und Zelte aufstellen, um Gäste auch im Herbst und Winter draußen zu bedienen

Kantstraße mit Busspur, Radweg und Tiefgarage - FDP-Fraktion stellt ihre Ideen vor

Freikarten für Designrundgang zu gewinnen

Mal andersrum: Zwei Rückwärtsläufer absolvieren je 30 Kilometer auf dem Theodor-Heuss-Platz

Die Havelchaussee als Fahrradstraße? Jetzt läuft eine Petition gegen die ursprüngliche Petition

