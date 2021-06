Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 250.000 Mal abonniert. Mit mehr als 33.100 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Die Coronapandemie ist noch nicht zu Ende, aber die Inzidenzen sinken und nach und nach kehrt das "reale" Kulturleben zurück (nichts gegen Livestreams und Zoom-Sessions, die sich in der Krise noch stärker etabliert haben und die wir auch weiterhin gern ankündigen). Vieles öffnet sich wieder und so bieten wir im aktuellen Newsletter zum Beispiel Freikarten an für Galerienrundgänge. Wir weisen ausführlich auf einen Gottesdienst mit Mensch und Tier in der Kirche Am Hohenzollernplatz hin. Und wir vermerken, dass das Olympiastadion nun wieder für Besichtigungen öffnet. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Von Verkehrsberuhigungen bis zum Gedenken an eine jüdische Sportlerin – unsere Vorschau auf die Bezirksverordnetenversammlung

Wie die Teilsperrung der Krummen Straße den Durchgangsverkehr bremst

Student startet Umfrage zur Umgestaltung der Güntzelstraße

Die Fußball-EM beginnt – und wir zeigen die schönsten Bilder früherer Autokorsos auf dem Ku'damm

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.