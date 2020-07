Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 217.000 Abonnements. Mit mehr als 29.700 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Musikfestivals, Tanzpartys, Techno-Raves und andere Veranstaltungen könnten noch in diesem Sommer in Parkanlagen stattfinden. Auch öffentliche Straßen und Plätze sowie Sportplätze kommen in Betracht. So sehen es zumindest Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und die Clubcommission Berlin, die Clubbetreiber und Event-Organisatoren vertritt. Die Open-Air-Veranstaltungen sollen zur Rettung der Branche beitragen, die stark unter der Coronakrise leidet.Zwei Grünanlagen in der City West hat die Clubcommission bereits "nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht" und in die berlinweite Vorschlagsliste möglicher Open-Air-Veranstaltungsorte aufgenommen: den Volkspark Jungfernheide sowie den Park am Schleusenkanal zwischen der Schleuse Charlottenburg, dem Tegeler Weg und der Stadtautobahn A 100.

Laden für antike Lampen bedient Regisseure und Prominente

