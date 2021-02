Unsere Newsletter sind berlinweit mehr als 238.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Hoffentlich kommt die Umstellung von den Impfzentren auf uns Hausärzte nicht wieder an einem Freitagnachmittag”: Im Newsletter spricht die Steglitzer Ärztin Veronika Rufer über ihren schwarzen Corona-Container und mangelnde Informationen rund ums Impfen.

Außerdem geht es um diese Themen:

Fast wie im Winterurlaub: Spaziergänge im Schnee, Langlauf und Tipps zum Rodeln

Noch steht die Gerichtsverhandlung aus: Doch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen treibt Bau der Flüchtlingsunterkunft Dahlemer Weg voran

Nicht ausreichend: Das Bezirksamt verringert CO2-Ausstoß nur langsam

Leerstehendes Gebäude in Zehlendorf-Mitte: Gegenüber von Woolworth soll ein Boardinghaus einziehen

Schnee auf dem Bürgersteig: Firma lässt Bezirksamt hängen

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Nach zehn Jahren Streit: Wir zeigen die ersten Entwürfe für das „Pankower Tor“

Bahn frei: Die schönsten Rodelberge im Norden Berlins

Bevölkerung legt nur leicht zu: Pankow ist nicht mehr der am schnellsten wachsende Bezirk

Abschied von einer Institution: Pankows Kultköchin geht in Ruhestand

"Systematische Verstöße": NABU zeigt Pankower Grünflächenamt wegen Baumfällungen an

Bausenator contra Bezirksverordnete: Streit um Nachverdichtung am Schlosspark Schönhausen wird zum Behördenkrimi

Streit um 0,6 Hektar: Wie geht es weiter mit der umstrittenen Bebauung des Thälmannparks?

Geisterflächen in Prenzlauer Berg: Senat will Nutzungskonzept vorlegen

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Aller guten Dinge sind drei: Digitale BVV läuft erstmals technisch einwandfrei

Corona-Update: Xhain startet Kunstkampagne für Hygieneregeln

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Heizungsausfälle bei der Deutsche Wohnen am Kotti

"Berlin Offstage": Ein Gespräch mit der Fotografin Aya Jacques über Performance-Künstler*innen im Lockdown

Online-Beteiligung zur Verkehrswende im Wrangelkiez beginnt im März

Clubs im Lockdown: Überlebenschancen ungewiss

Tipp: "Icke, dette, kiekema": Das Görli-Buch für Kinder

"Corona ist blöd": Xhainer Kinder malen und erzählen, was sie im Lockdown vermissen

Kostenloses Schulessen to go

Politischer Aschermittwoch: Gipfeltreffen der Satire im Livestream

"Anything Goes": Berlinische Galerie entwickelt Audiowalks zu Berliner Architektur

"Kreuzberger Memoiren": Gesprächspartner*innen für Buch- und Filmprojekt gesucht

