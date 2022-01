Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Wie ich beinahe zum Superspreader wurde: Quarantäne mit Hindernissen. Im Newsletter beschreibt unser Autor seine Erfahrungen mit seiner Corona-Infektion und widersprüchlichen Handlungsanweisungen der Behörden dazu. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

"Dreckige Zecke" und Bordsteinlyriker Eric Ahrens von "Bleeding Heart Nihilist Books" erzählt aus seiner Schulzeit in Lichtenberg

Auftakt für Jubiläumsreihe „50 Jahre Fennpfuhl"

"Unser ganzes Haus ist verzweifelt": Fahrstühle nach Wohnungsbrand in 18-Geschosser defekt

Buchtipp: "Ostkontakt. Ein deutsch-deutsches Date"

Wie viele öffentliche Gebäude in Hohenschönhausen Photovoltaik-Anlagen haben

Anlaufstelle für Arbeitskämpfe

Hausprojekt Wartenburg mit Teilerfolgt vor Gericht gegen das Bezirksamt

Grüne stellen Aufhebungsantrag gegen Bebauungsplan: Wie es mit der Trabrennbahn Karlshorst weitergehen könnte

Wohnwagen "mit magischem Zauber" und "freiheitlicher Romantik": Neues vom Trailerpark neben dem Neubaugebiet

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Nicht auf Rosen gebettet: Der ungewöhnliche Werdegang des Alexander Freier-Winterwerb – einem der jüngsten Stadträte Berlins

Der Verkehr rollt wieder: Behelfs-Elsenbrücke ist freigegeben worden

Vernünftige Mitbürger: Kaum Verstöße gegen die Coronaauflagen bei Schwerpunktkontrollen

Denkmalgeschütztes Abwasser-Pumpwerk bekommt einen Schutzraum um Schmierfinken abzuhalten

Bücherbus braucht eine Verschnaufpause bis Ende Januar

Vier Sporteinrichtungen werden saniert

Schwer verletzter Lkw-Fahrer

Feige Diebe, rüstige Rentnerinnen

Schwerer Raubüberfall mit Messer und Machete

Marvin Friedrich hinterlässt Lücke beim 1. FC Union

