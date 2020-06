Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 213.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Terminvereinbarungen sind ab dem 25.05.2020 wieder im Internet oder über die zentrale Behördennummer 115 möglich", heißt es auf der Homepage des Bezirksamts. In der Praxis sieht es allerdings anders aus, wie Leser und Selbsttest bestätigen. Termine zum Beispiel zur Passverlängerung sind derzeit kaum zu bekommen. Ist das jetzt schon wieder Berliner Normalität oder durch Corona gesteigerte Normalität? Unsere Autorin ist dem nachgegangen, mehr dazu im Newsletter. Weitere Themen unter anderem diesmal:

Deutsche Wohnen kauft Häuser in Xhain - Bezirk informiert Mieter*innen über Vorkaufsverfahren

Kommunikationsprobleme bei Rathausblock-Planungen

Neue Pläne für Karstadt-Neubau am Hermannplatz - Signa startet Infoportal für Bürger*innen

Ausgezeichnet: Die Kreuzberger Künstler*innen Nina Schuiki und Christian Schellenberger im Porträt

Trinken für den guten Zweck: Weinhandlung Suff unterstützt SO36

Entlastung nach dem Lockdown: Verein biffy sucht Sommer-Pat*innen für Kinder

100 Jahre Berlin: "Kiezgeschichten"-Ausstellung im FHXB-Museum

Simon Menner: Aberwitziges aus der Welt der Geheimdienste in der Fotogalerie Friedrichshain

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Blumenladen, alpines Fahren, Merkel: Am 2. Juni 2016 erschien der erste Südwest-Newsletter – ein Blick zurück zum vierten Geburtstag

Das „Café im Kunsthaus Dahlem“ steht vor dem Corona-Aus: Betreiber Gerald Greh bittet um Ihre Hilfe

Sturm über dem Wannsee: Die Bundesbank will ihr Gästehaus zum Kongresszentrum machen – die Anwohner fürchten ein "Strandbad deluxe für Bundesbeamte"

Nächster Schritt zu Milieuschutz an der Schloßstraße: Jetzt sind auch CDU und Grüne dafür, Feinscreenings zu beauftragen

Geld für eine Wand zum Sehen und Fühlen: Jugendjury vergab 10.500 Euro an 15 Projekte

Ab in den Metallkorb, Frisbee: Die erste öffentliche Discgolf-Anlage eröffnet am Teltowkanal

Schreck für zwei Kinder auf der Schaukel: In Lichterfelde-Süd brach ein Spielgerät zusammen

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Nach George Floyd: Wie viel Rassismus gibt es in Pankow?

"MACHmit! Museum" vor dem Aus: So reagiert die Bezirkspolitik

Keine Öffnung wegen Corona: Wie geht es weiter mit dem Strandbad Weißensee?

"Alter Wein in neuen Schläuchen": Bezirkspolitiker kritisieren unzureichende Verkehrsplanungen des Senats für Pankows Norden

1888 Parkplätze, 0 Sitzbänke: Wie Autofahrer im Bezirk privilegiert werden

Wegen Maskenpflicht: Beliebte Bäckerei wehrt sich gegen Drohungen von Kunden

Die Graffiti-Wand im Mauerpark ist Berlins aktuellste Street-Art-Bühne

