Unsere Newsletter sind berlinweit mehr als 237.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

2021 kein MyFest, Karneval der Kulturen oder LesBiSchwules Parkfest: Bezirk sagt schon jetzt Großveranstaltungen ab

Bezirksamt verteilt 277.000 Masken an Bedürftige

Zweiter Versuch, zweite digitale BVV

Senatoren setzen sich für Buchladen Kisch & Co. ein, Landgericht verschiebt Verhandlungstermin zur Räumungsklage auf April

Bald Tempo 30 rund ums Ostkreuz und auf dem Schulweg Scharnweberstraße?

"Mental unversehrt durch die Pandemie kommen" – Friedrichshainerin über ihr Web-Projekt "Vitamin Positiv"

Biber bahnen sich ihren Weg stadteinwärts zum Landwehrkanal

Pop-up-Schulhof: Parklets vor der Ferdinand-Freiligrath-Schule aufgebaut

Neue Broschüre vom Verband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) für Betroffene sexualisierter Belästigung am Arbeitsplatz

Öffentliche Bibliotheken zu – zum Trost gibt's drei Monate kostenlosen digitalen Ausweis

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Verschärfte Maskenpflicht: Bezirk verteilt 300.000 kostenlose Masken an Menschen mit geringem Einkommen

Corona-Update für und aus dem Südwesten

Bewohner „haben nichts zu befürchten": Das Hochhaus am Stadtpark Steglitz ist verkauft, Mieter sind beunruhigt

Abgeordnetenhaus droht mit 50.000 Euro Strafe: Stadträtin war nicht im Hauptausschuss

Vandalismus auf dem Marktplatz: „Bücherboxx" zerstört

Baubeginn der Evangelischen Schule Zehlendorf: Schon ab August geht es mit zwei ersten Klassen los

„Schockiert": SPD befürchtet nach der Debatte um die digitale Corona-BVV ein Bündnis von CDU und AfD

Mutmaßlicher Waffenhändler in der Schildhornstraße festgenommen

Weniger Besucher, weniger Einnahmen: Museen leider unter der Pandemie

Orchester mit „Ikea-Bässen“: Blockflötenmusik made in Southwest

Fragen zu Corona? Wissenschafts-Redakteur Sascha Karberg gibt im Live-Video-Chat exklusiv Antworten

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Tempo 30 in ganz Pankow? Das sind die Reaktionen auf den umstrittenen BVV-Beschluss

Quetschgefahr in der Schönhauser Allee: Kritik an riskantem Fuß- und Radweg

Bekannter Park soll bebaut und verkleinert werden – Anwohner reagieren empört

Trotz Tegel-Aus keine himmlische Ruhe: "Hubschrauber-Terror" über Prenzlauer Berg

Verkehrschaos im Gleimviertel: Politik und Anwohner streiten um die Notwendigkeit einer Fahrradstraße

Bügel-Baustopp gefordert: Kritik am Bezirksamt wegen Fahrradbügel-Schwemme auf Pankower Gehwegen

Hundezahl in Pankow deutlich gestiegen - aber kaum Gassi-Platz

Aus nach drei Jahren: Kulturverein verlässt Standort am Thälmann-Park

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.