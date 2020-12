Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 232.000 Mal abonniert, geht es auch, aber nicht nur, um die Corona-Entwicklungen in den Bezirken. Die Newsletter-Woche geht weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Der Admiralspalast wird zur Corona-Schnellteststation

Corona-Update für den Bezirk

Zwischenbilanz zur Corona-Studie des RKI: 2311 Menschen aus Mitte haben sich testen lassen

Nachbarschaft: 150 Musiker:innen spielen Mini-Konzerte vor Altenheimen

Lieferzone in der Spielstraße: Streit um neuen Radweg in der Invalidenstraße

Mieter:innen im Moabiter Stephankiez fürchten Verdrängung

Gedenkstele für Elise und Otto Hampel nach Vandalismus wieder aufgebaut

Tipp: Literatur-Kollektiv schreibt Wunschtexte und nimmt Spenden für Geflüchtete

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Corona in Neukölln I: Besuch beim Team des Corona-Podcasts „Feierabendfunk“

Corona in Neukölln II: Gesundheitsstadtrat Falko Liecke über die aktuelle Lage im Bezirk

Corona in Neukölln III: So viele Bußgelder wurden bislang wegen Corona-Verstößen verhängt

Neukölln ist mit am stärksten von trans- und homophober Gewalt betroffen

Kaffee gegen Kälte: Hikel wettet erneut für Neuköllner Kältehilfestatio

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Polizei sucht Frohnauer Bankräuber mit Fahndungsfotos

Wird aus dem Hotel Rheinsberg eine Unterkunft für Obdachlose?

Schnelle Radwege: Auch Reinickendorf könnte einen bekommen

Flüchtlingsheim am Paracelsusbad? Keine Partei befürwortet das

Der Hermsdorfer Biber: Schläft er oder nagt er?

Sanierung der U 6: Fachmann kritisiert die Pläne

Schulhausreinigung: SPD-Spitzenkandidatin Giffey plädiert für die öffentliche Hand

Die Zukunft der Tegeler Heide: ein Jahrhundertprojekt der Landschaftsplaner

