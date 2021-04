Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 246.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service, in diesen Tagen auch mit Blick auf geltende Regeln, die sich ja immer wieder verändern und Verwirrung stiften. Hier unsere weiteren Themen, auch über die Coronakrise hinaus:

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Corona-Demonstranten belästigen Schüler:innen und Eltern an Anne-Frank- und Moabiter Grundschule

Kommentar zu BVV-Beschluss: „Friedensstatue“ ohne Japan-Bezug ist falsch

Wie kommen Biber auf die Museumsinsel? Interview mit Wildtier-Experte Derk Ehlert

Wo im Bezirk Schrottautos stehen

Sportplätze im Poststadion werden nach Opfern rassistischer Gewalt benannt

Leute-Leser:innen über das Mietendeckel-Aus

Bezirk will Köpi Wagenplatz retten: Städtische Wohnungsbaugesellschaft soll Grundstück kaufen

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Ulrike Leimer-Lipke: Ein Ärztin zeigt, wie man die Pandemie bekämpft

Eine neue Schule in der Cité Foch: 35 Millionen Euro für Neubau der Münchhausen-Grundschule

Die CDU, Armin Laschet und Markus Söder: Alles nur böswillige Interpretationen?

TXL-Nachnutzung: Architektin verstärkt die Geschäftsführung

Die Seelenverkäufer von Tegel: Mehr Lust auf frisches Brot

Romain-Rolland-Schülerinnen und Schüler jubeln über einen tollen ersten Preis

Bürgeramt Ruppiner Chaussee: Wachmann mit antisemitischen Sprüchen?





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Nachbarschaft: Jiannis Sotiropoulos und die Honig-Studios haben den Deutschen Computerspielpreis gewonnen

Zum 650. Jubiläum: Buckower Heimatverein setzt sich für Gedenkstein ein

Autofahrer versenkt sein Fahrzeug im Schifffahrtskanal

Debatte um den Weiterbau der Stadtautobahn

Jugendstadtrat Liecke verurteilt rassistischen Vorfall in Aldi-Filiale

Tipps für Radrouten durch Neukölln – und Radfahrmagazine zu gewinnen

Ausblick auf die BVV

Union-Stiftung saniert Neuköllner Bolzplatz

