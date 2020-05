Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 209.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Wann öffnen die Bürgerämter? Jetzt redet der zuständige Stadtrat Stephan Machulik (SPD) - und zwar zum Beispiel darüber, wie die derzeitige Arbeit am Notschalter langsam, langsam wieder auf Normalbetrieb hochgefahren wird, warum es die Online-Terminbuchung noch nicht wieder gibt und was in der Coronakrise einigen Bürgerinnen und Bürgern positiv auffiel. Mehr dazu im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Welche Busspuren sind geplant? Jetzt redet die BVG

Wann starten die Ausflugsboote? Jetzt reden die Reeder

Wie viele sind in Quarantäne? Das weiß der Stadtrat

Wem gehört der Pfau an der Scharfen Lanke? Jetzt redet der Wildtierbeauftragte?

Was wird aus dem SSV-Casino? Das steht im Haushalt

...und wo befindet sich denn nun Spandaus 2. Kreisverkehr? Das verrät der Stadtrat

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Endlich wieder BVV: In der kommenden Woche tagen die Bezirksverordneten in einer Sporthalle

Nazi-Schmierereien an Synagogen-Denkmal im Bayerischen Viertel

75 Jahre nach Kriegsende: Der Berliner Marathon-Mann Horst Milde erinnert sich

Schöneberger Norden: Streit um Waffengeschäft geht weiter

Bald einzugsbereit: Für rund 600 Wohneinheiten am Südkreuz beginnt die Vermietung

Schule während der Pandemie: Das Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Demokratiebericht: Die gemeldeten rassistischen und menschenfeindlichen Vorfälle gehen nur leicht zurück

Die Jugendclubs öffnen wieder, aber viele Engagierte sorgen sich dennoch um die Kinder

Kino Kiste gewinnt Kinoprogrammpreis Berlin-Brandenburg 2020

Der Vereinssport im Bezirk läuft wieder an

Die Arche bekommt Lastenräder von Immobilienunternehmen

