Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 208.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Wann geht es weiter mit dem Schwimmen in Berlin? "Wir können nicht in die Glaskugeln schauen, hoffen aber, vielleicht sogar ein Pilotprojekt zur schrittweisen Nutzung mitgestalten zu können", sagt Hagen Stamm, Präsident der Wasserfreunde Spandau 04. Also ein Projekt, von dem dann alle Vereine in Berlin profitieren können. Zu diesem Zweck hat Stamm, einst selbst Weltklasse-Wasserballer, einen Brief an den Senat geschrieben. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

"Keine Millionen im Keller": Die Hoffnung der Gastro-Szene

Autokino für Spandau?

Liebesbrief zum Hochzeitstag

Pssst, entdeckt: neue Fischbude am Havel-Ufer

Fitnessstudio aus Hakenfelde schreibt an den Regierenden

Hallo, ist da wer? Warum Havelhöhe die Corona-Klinik schließt

Oberhavelsteg: Alle Infos zur Brücken-Baustelle am Havelradweg

Bekannteste Fußballkneipe: Woher kommt der Name "Gänsemarkt"?

Klassiker seit 1963: Abriss bei Forellenhof Roter

"Bunker in Kleingartensiedlung": Leser berichten von verstecktem Gedenkort

Rätsel um Ufo gelöst

Pop-up-Busspuren auf der Heerstraße: So sehen es Leser, Grüne und der Stadtrat

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Mehr Öffnungszeiten: Schrittweise kommt wieder Leben ins Rathaus

Unzufriedene Grüne: Pop-up-Radwege noch immer nicht in Sicht

Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Neue Chromebooks fürs E-Learning

Museen und Bibliotheken: Am 11. Mai geht’s wieder los

Potse und kein Ende: Gerichtstermin verschoben

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Notbetreuung: Die Kitas sind bald voll - und die Versorgung im Sommer ist ungeklärt

Busshuttle für Grundschüler unter Corona-Bedingungen: Eltern protestieren

Ein Chronist des Alltags: Zum Tod von Klaus Teßmann

Waldbrandgefahr: Bezirk und Grün Berlin erinnern an Rauch- und Grillverbot im Kienbergpark

Neues queeres Projekt: "Lesben in Marzahn-Hellersdorf stärken"

Große Spendenbereitschaft: Kinderbauernhof vorerst gerettet

Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht gemeinsam gefeiert werden kann, wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.