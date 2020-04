Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 205.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen nicht nur, aber vor allem auch ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages:

"Pressevertreter wollte Zugang, wurde verwehrt" - aus dem Tagebuch des Sicherheitsdienstes an der Rummelsburger Bucht (unter anderem ist da ein Obdachlosencamp), das unserem Newsletter-Autor zugespielt wurde. "Das ist nicht nur aufschlussreich, sondern auch sehr amüsant", kündigt Robert Klages bei Twitter an. "Das ist sicher eine interessante Lektüre", lautet eine der Antworten, "Während der Corona-Pandemie freut man sich sogar auf einen Montag ;)", eine andere. Wir in der Redaktion sind jedenfalls auch gespannt. Weitere Themen - zur Coronakrise und anderem - diesmal im Newsletter:

Wohnen verboten: Hausprojekt "Wartenburg" verliert erneut vor Gericht gegen den Bezirk und muss sechs Mieter*innen kündigen

Zwei Leichen im Rummelsburger See

Der Honigprinz spendet Sana-Klinikum 1000 Gläser

Corona-Krise: Lastenräder für den guten Zweck

Trotz Ausgangsbeschränkungen: Bars dürfen Getränke "To Go" verkaufen

Und aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Thomas Loy:

Corona-Fälle in Pflegeheimen: Amtsarzt empfiehlt Besuchsverbot

Supermärkte verschärfen Einkaufsregeln

Kietzer Sommer im Juni abgesagt

Deutsche Wohnen will 2200 Wohnungen in Köpenick bauen

12 Millionen Euro Hundesteuer, aber nur eine Hundebadestelle

Freiwillige Feuerwehr Adlershof wieder im Dienst

Segler müssen Saisonstart verschieben

