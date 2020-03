Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Kontaktverbote, Schließungen, drastische Verschärfungen im Kampf gegen das Coronavirus haben das öffentliche Leben in Berlin nahezu zum Erliegen gebracht. Unsere Newsletter erscheinen natürlich weiter. Dies und mehr lesen Sie heute:

Pandemiestab des Bezirksamtes informiert über Erreichbarkeiten der öffentlichen Stellen, Einschränkungen im öffentlichen Raum, Bestattungen, etc.

"Ich liebe mein Kind aber, keine Sekunde mehr für sich zu haben ist hart": Alleinerziehende berichtet aus dem Homeoffice mit Kind

Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter ruft Arbeitgeber dazu auf, Alleinerziehende bezahlt frei zu stellen

Großunterkünfte mit erlaubtem Drogenkonsum: Berliner Senat will Obdachlose von der Straße holen

Haustürbetrug mit Covid-19-Tests

Leben mit Kontaktverbot im Bezirk - und weitere Updates zum Coronavirus

Wichtige Anlaufstellen, Telefonnummern, Links

Tipps gegen die Langeweile zu Hause

Müggelturm stellt Betrieb ein

Stadträte wollen Selbständigen Honorare zahlen - auch ohne Gegenleistung

Hin und her bei den Spielplätzen: Wie Treptow-Köpenick sich dann doch zum Schließen entschloss

Senat plant Neubau der Langen Brücke bis 2027

Bilanz für 2019: Weniger rechtsextreme Vorfälle, aber mehr Rassismus

Friedrichshagen bekommt Hausbrauerei

Junge Frau aus Adlershof umgebracht

Es grünt so grün in der DÖ: Blumen-Aktion in Adlershof-City

