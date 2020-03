Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Inzwischen verzeichnen wir mehr als 202.000 Abonnements insgesamt für die Bezirks-Newsletter. Mit rund 28.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke schreibt diesmal unter anderem über:

Durch das Coronavirus ist die Arbeit in Zahnarztpraxen gefährlich geworden. Es herrscht hohe Ansteckungsgefahr für das Personal. Es herrschen Unsicherheit und das Gefühl, nicht unterstützt zu werden, obwohl die Arbeit von Zahnärztinnen und Zahnärzten auch in der Krise wichtig ist. "Wir werden komplett im Stich gelassen", sagt eine Zahnärztin aus der City West unserem Newsletter-Autor im Gespräch unter anderem. Weitere Themen diesmal:

Coronavirus-Update: Neue Nachbarschaftshilfen und Anlaufstellen, Lieferdienste und Online-Kulturtipps

Ein Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister im Homeoffice

Gutachter empfehlen ein neues Milieuschutzgebiet - und lehnen einige andere ab

Virtuelles Stadtmuseum als Smartphone-App

Anwohner und Stammgäste wollen ausgebrannte Kneipe "Zwiebelfisch" retten

Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht gemeinsam gefeiert werden kann, wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.