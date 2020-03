Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin, mit inzwischen rund 188.000 Abonnements, dafür vielen Dank! Dienstags kommen die Bezirks-Newsletter vom Tagesspiegel aus Spandau, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet André Görke diesmal zum Beispiel über:

Das öffentliche Leben in Berlin ist durch den Coronavirus weitestgehend lahmgelegt. Unsere Newsletter erscheinen natürlich weiter und liefern Ihnen wichtige Informationen aus den Bezirken, zum Beispiel aus Spandau ein Interview mit dem zuständigen Stadtrat über die Pandemie, ihre Folgen für die Arbeit im Rathaus und für die Bevölkerung. Wir bieten Ihnen in unseren Newslettern in dieser Woche aber nicht nur ausführliche Infos, Nachrichten und Hintergründe zur Coronavirus-Krise mit Blick auf Ihren Bezirk, sondern liefern eigene Tipps zur Tagesgestaltung und fragen Sie, was Sie uns und anderen Leserinnen und Lesern als sinnvolle Beschäftigung empfehlen. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Weitere Themen diesmal unter anderem: Kneipen dicht, Biergärten an der Havel offen - und wer noch?

Berlins größtes Osterfeuer fällt aus: Der Feuerwehr-Chef erklärt's

"Die Hochzeit fiel aus - jetzt muss ich trösten": Die Sorgen der Pfarrers in der Altstadt

"Sonntagsgottesdienst als Livestream": Hipsterpfarrer aus Haselhorst über leere Kirche und die FolgenHollywood? Wie öde! Hier kommt der unglaubliche Spandau-Film aus dem Jahr 1991

Unvergessen: der Dorfschulze und seine Eiche

Sigrid Kneist schreibt für Sie unter anderem über folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Coronavirus-Krise und der Shutdown: So arbeiten die einzelnen Ämter

Glaube, Liebe, Tod: So reagiert die Kirche

Aushänge und Nachbarschaftsplattformen: So wird geholfen

Bibliotheken geschlossen?: So kommen Sie an Lesestoff

Gespräch mit Verdi-Vizechefin Andrea Kühnemann zum Equal Pay Day: Welche Auswirkungen haben die Pandemie und die Schließungen für weibliche Beschäftigte

Was sonst noch ist: Tempelhof-Planungen, U6, Stellenausschreibungen

Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichten Ingo Salmen und Paul Lufter gemeinsam, aber mit 1,5 Metern Abstand über folgende Themen:

Wie das Bezirksamt mit der Coronavirus-Pandemie umgeht

Der Berlin-Biograf: So erinnert sich Jens Bisky an Marzahn

Lebensgeschichten im Dialog: Das Projekt “Erzählt & Zugehört” blickt zurück

Wo liegen die Unfallschwerpunkte im Bezirk? Der Senat gibt Antworten

