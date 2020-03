Unsere Leute-Newslette, inzwischen berlinweit über 200.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen nicht nur, aber vor allem auch ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet Robert Klages:

Für unseren Autor ist die Obdachlosigkeit im Bezirk schon immer ein Schwerpunkt-Thema seines Newsletters. Auch nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat er sich bei den obdachlosen Camp-Bewohner*innen an der Rummelsburger Bucht umgesehen und lässt die Menschen dort zu Wort kommen. Außerdem ein wichtiges, dazu passendes Thema: "Gabenzäune" für obdachlose Menschen wurden vielerorts in Berlin aufgestellt. Und wie können Sie, liebe Leser*innen darüber hinaus noch helfen? Weitere Themen diesmal im Newsletter:

Tipps: Wie man in den Zeiten des Coronavirus das Zuhausebleiben angenehmer gestalten kann

Der Pandemiestab des Bezirksamts informiert über die neueste Entwicklung in Sachen Coronavirus

Nach Streit über 35 Sozialwohnungen: Linke und SPD vertragen sich wieder

Wahl von Kevin Hönicke (SPD) zum Baustadtrat findet per Post statt

Geschichten von Früher: Herr Drescher und der Tierpark

Und aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Thomas Loy:

Bezirksbürgermeister in Quarantäne

Bezirksverordnete tagen virtuell

Pfarrerin Scheuerle aus Rahnsdorf übt Video-Andachten

Umbau Bahnhof Wilhelmshagen beginnt

Zuhause bleiben mit der Volkshochschule - und dem Tagesspiegel

Kino Union plant weiter an seiner Freiluftsaison

Filmtipp: "Nachts, wenn der Teufel kam"

