Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Nach zwei Monaten Pause findet an diesem Donnerstag die erste Bezirksverordnetenversammlung (BVV) unter Corona-Bedingungen in Neukölln statt. Angesichts der Umstände läuft die BVV etwas anders ab als üblich: Statt im Rathaussaal findet die Sitzung im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt statt, der Zutritt wird nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet und statt der üblichen 55 Bezirksverordneten werden lediglich rund 40 teilnehmen. "Damit ermöglichen wir allen Fraktionen, dass kranke Bezirksverordnete oder Bezirksverordnete aus Risikogruppen zu Hause bleiben können", teilte BVV-Vorsteher Lars Oeverdieck dem Tagesspiegel dazu mit. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

18 von 34 Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk gelten als sanierungsbedürftig

Turmfalken per Webcam beim Brüten zusehen

Anwohner*inneninitiative kämpft für Erhalt des Kollektivcafés k-Fetisch - Vermieter Akelius bereit zu Gesprächen

Coronavirus-Update für Neukölln: Was jetzt wieder geöffnet ist

Erzieher*innen an Neuköllner Schulen profitierten im laufenden Schuljahr am stärksten von Brennpunktzulagen

Buckower Heimatverein gegründet

KINDL - Zentrum für Zeitgenössische Kunst öffnet wieder

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller:

BVV tagt am kommenden Mittwoch wieder öffentlich – aber im Ernst-Reuter-Saal

Anwohnerkonflikt im Hermsdorfer Waldseeviertel könnte erneut zu Protesten führen

Ärger in Wittenau: Senat will bewährte Parkregelung kippen

Wasserrohrbruch im Märkischen Viertel legt 1000 Bewohner zeitweise trocken

Streit um Radwege: Linke und Grüne zweifeln an Argumenten des Bezirksamtes

Aus MITTE schreibt Julia Weiss:

Bezirkspolitik in der Pandemie: So lief die BVV ab

Finanzen, Kinderschutz, Ordnungsamt: Coronavirus-Update für Mitte

„Man kann das auch als Chance begreifen“: Yvonne Büdenhölzer über das erste digitale Berliner Theatertreffen

Neue Unterkunft für Obdachlose in der Lehrter Straße

Sie kämpften mit Postkarten gegen die Nazis: Stele zur Erinnerung an Elise und Otto Hampel beschädigt

