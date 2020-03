Unsere Leute-Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf rund 200.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Heute kommen unsere Newsletter, wie immer donnerstags, aus Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Hier einige Themen im Überblick.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) meldet sich Christian Hönicke unter anderem mit diesen Themen:

Das öffentliche Leben in Berlin ist durch das Coronavirus weitestgehend lahmgelegt. Unsere Newsletter erscheinen natürlich weiter und liefern Ihnen wichtige Informationen aus den Bezirken, zum Beispiel aus dem Bezirk Pankow eine Klarstellung des Ordnungsamts Pankow, dass es das Ladenöffnungsgesetz nun "restriktiv" auslegen wird: "Alle Einzelhandelsgeschäfte mit einem Mischwarenangebot sind nicht unter die Ausnahmetatbestände der Rechtsverordnung zu zählen und geschlossen zu halten." Gleiches gelte für Nagelstudios, Kosmetiksalons und ähnliche Läden. Was das genau bedeutet und wer jetzt noch offen haben kann, lesen Sie im Newsletter. Wir bieten Ihnen in unseren Newslettern in dieser Woche aber nicht nur ausführliche Infos, Nachrichten und Hintergründe zur Coronavirus-Krise mit Blick auf Ihren Bezirk, sondern liefern eigene Tipps zur Tagesgestaltung und fragen Sie, was Sie uns und anderen Leserinnen und Lesern als sinnvolle Beschäftigung empfehlen. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Bürgerämter dicht, Spielplätze geöffnet: So reagiert Pankow auf das Coronavirus

Bürgermeister Benn appelliert: "Wer nicht mithilft, macht sich schuldig"

Großer Andrang bei Corona-Abklärungsstelle in Prenzlauer Berg

Kleingärten aufs Turnhallendach: Bezirksamt prüft ungewöhnliche Lösung

Baumfällungen im Jahn-Sportpark: Grünen-Politiker fordert Neuplanung durch Sportverwaltung

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Nele Jensch unter anderem über:

Solidarität statt Panik in der Coronavirus-Krise im Kiez

"Partys vor dem Späti sind falsch": Bürgermeisterin Herrmann appelliert an Eigenverantwortung - sonst müssten die Regeln restriktiver werden

Bezirk schränkt Bürger*innen-Services ein, Spielplätze bleiben offen

Kulturszene droht Kahlschlag: Clubs bangen um ihre Existenz - und starten Party-Stream

Verkehrswende: Xhainer*innen legen 80 Prozent aller Wege zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV zurück

Xhain investiert in Radinfrastruktur - im Gegensatz zum Rest der Stadt

Equal Pay Day: Auch im Bezirk ist die Kluft zwischen den Geschlechtern groß

Tipps gegen die Langeweile: So überstehen Sie die Isolation

"Paillette geht immer", selbst während der Pandemie: BKA-Theater streamt Show mit Drag Queen Jurassica Parker

Drogen im Sandkasten: Anwohnende beklagen Situation im Görli

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz, seine Themen zum Beispiel:

Bezirksparlament stellt Arbeit ein: Die Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch wurde abgesagt, die Ausschüsse tagen erst ab dem 19. April wieder

„Wenn mein Mut nicht reicht, schenkt mir ein anderer etwas von seinem“: Eine Lichterfelder Pfarrerin spricht über Nächstenliebe und die Bedeutung von Kirche in Zeiten der Krise

Braucht der Südwesten eine eigene Coronavirus Anlaufstelle?

Wie Gemeinden mit dem Gottesdienst-Shutdown umgehen

Alte beteiligen: Seniorenvertretung fordert morgendliche Einkaufszeiten für Ältere

Für Sie da: Bezirkliche Wirtschaftsförderung unterstützt lokale Unternehmer

Leckerer Mais in Säcken: Das Kino Titania spendet Popcorn an Flüchtlingsunterkünfte

Großer Sanierungsbedarf an der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung: Bis 2021 wird für die 38 Gebäude Unter den Eichen ein Plan erstellt

BAM-Standort Fabeckstraße dann vor dem Aus?

Bremse für Investor Huth: Alle Fraktionen fordern das Amt auf, eine Nutzungserweiterung im Gebäude des Ferdinandmarkts zu verweigern

Der Tipp: Fahren Sie Fahrrad!

Es wäre alles möglich gewesen: Das vom Tagesspiegel-initiierte Team Südwest lag beim Campus Run schon auf Platz 4 – doch das Laufevent der Freien Universität im Juni wurde jetzt abgesagt

