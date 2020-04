Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem - aber nicht nur - ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Inzwischen verzeichnen wir mehr als 204.000 Abonnements insgesamt für die Bezirks-Newsletter. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Die Woche geht bei uns weiter mit Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Pankow wird zum Berliner Zentrum im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie: Bekommt der Bezirk eine Coronavirus-Klinik? Das plant der Senat. Außerdem geht es im Newsletter um zwei Quarantänezentren im Bezirk - und wo sie eingerichtet werden. Mehr dazu lesen Sie wie immer Donnerstagnachmittag in Ihrer Mailbox. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Auf den Gehwegen wird es eng: Wie hält man jetzt am besten den Sicherheitsabstand ein?

"Rettet den Prenzlauer Berg!" Grünen-Politiker fürchtet um den weltbekannten Stadtteil - wir zeigen Hilfsangebote für alle Kieze

Neue Runde im Streit am Thälmannpark: Bezirk will Neubauten verhindern, Investor droht mit Klagen

Wertvoll oder nutzlos? Debatte nach Abriss von großem Teilstück der Berliner Mauer

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Solidarität zeigen mit Menschen, die weniger privilegiert sind": Elias Dege bringt in normalen Zeiten mit dem Lastenrad Hilfe zu obdachlosen Menschen - in der Corona-Krise fordert er die Politik auf, Wohnungslose stärker zu unterstützen

Ateliergemeinschaft in der Glogauer Straße soll raus - weil sie sich eine Mietsteigerung von 70 Prozent nicht leisten kann

Solidarität: Kreuzberger Restaurant beliefert medizinisches Personal gratis

"Corona-Bikelane" zugeparkt - Polizei sieht keinen Handlungsbedarf

Kiezhelden: Die "Berliner Mülltiger" machen die Straßen sauber - auch während der Krise

Kreativ statt resigniert: Supamolly startet Live-Radio

Tipp: Bagels und Bücher gratis liefern lassen von "Fine Bagels" und "Shakespeare and Sons"

Provisorische Schwimmhalle im Prinzenbad soll in diesem Jahr realisiert werden

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Mundschutz und Kekse: Die Schlange vor eßkultur stand bis über den Parkplatz hinaus

„Ich vermeide, mich die ganze Zeit mit Corona-Themen zu beschäftigen“, sagt die Steglitzer Fotografin Christine Pöttker. Dafür steht sie früh auf – und begibt sich auf dem Fichtenberg auf Foto-Safari

Corona, der Südwesten und wir

Digitale BVV – es geht, heißt es beim Innensenator. Jetzt fordert die FDP, Videokonferenzen einzurichten

Seltsame Schul-Statistik: Warum der Bezirk einen Schulplatzmangel in Zehlendorf-Süd sieht und das Land – statistisch gesehen – nicht

Bücher-Tipp-Festival im Südwesten: Gabriele Seebode aus Steglitz empfiehlt "Was Freunde verbindet"

Krumme Lanke: Wo Sie heute spazieren gehen, sollte für die US-Amerikaner einmal eine Großsiedlung gebaut werden

Grüne kritisieren Poniatowa, die polnische Partnerstadt des Bezirks: Homophobe und queerfeindliche Politik nicht hinnehmen

Tanzen bis wir hinken: Das Kino "Neue Kammerspiele" in Kleinmachnow plant schon die Post-Corona-Wiedereröffnungsparty

Bilden Sie sich in der häuslichen Isolation fort: Von „Irish steppen“ bis „Einnahme-Überschuss-Rechnung“ – dank Angeboten der VHS muss Langeweile nicht sein

