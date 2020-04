Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem - aber nicht nur - ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Inzwischen verzeichnen wir mehr als 205.000 Abonnements insgesamt für die Bezirks-Newsletter. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Die Woche geht bei uns weiter mit Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Lotte Buschenhagen:

Drei Schülerinnen der Steglitzer Fichtenberg-Oberschule hatten bereits im März einen offenen Brief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) geschrieben. Im Namen ihres Jahrgangs äußerten sie ihre Sorgen über die möglichen Corona-Infektionen durch anstehende Prüfungen und erhöhte psychische Belastung. „Frau Scheeres geht überhaupt nicht auf unsere Argumente ein“, heißt es nun. „Sie hat als Antwort auf unseren Brief eine Rundmail geschrieben, die einfach keinen Inhalt hat. Sie sagt nur, sie könne nichts machen, weil sie keinen Alleingang gehen können.“ Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem diesmal:

Wie eine ehemalige Steglitzer Schulleiterin in Kalifornien das Abitur vorbereitet

FU startet ins Kreativsemester

Häusliche Gewalt in der Coronakrise: Was eine Zehlendorfer Beratungsstelle jetzt fordert

Gestrandet am anderen Ende der Welt: Zwei Rückkehrende berichten

100 Jahre Krankenhaus Waldfriede

FC Hertha 03: Wer kennt diese Spieler?

Steglitzer Buchhandlung empfiehlt Lieblingslektüren

Lange Schlangen bei der BSR

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Caspar Schwietering:

Coronavirus-Update: So geht es jetzt weiter

Reifeprüfung in Zeiten der Pandemie: Wie sich Pankows Schulen auf die Abiturprüfungen vorbereiten

Unser Leben wird wegen Corona immer digitaler, lassen wir die Dinge der analogen Welt zurück?

In der Erinnerung blüht das Kiezleben: Lutz Seiler liest aus seinem Wenderoman “Stern 111”

Nur Skype-Gespräche statt Besuchen: Was Corona für die Inhaftierten in der JVA für Frauen bedeutet

Der Straßenfeger braucht Hilfe für seine Notunterkunft

Die Tafel “Laib und Seele” liefert in Karow jetzt nach Hause

Und aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

In welcher Form wird die nächste BVV stattfinden? Vorsteherin Kristine Jaath über Physisches und Digitales

"Telefonieren gegen das Vergessen" – Biografiefilmemacher Michael Osterhoff switcht auf Tonspuren

Kiez-Eisdiele "tanne B" an der Marheinekehalle will bleiben

Carolin Emckes Online-Journal: Vom Spazierengehen um Kreuzberg und andere "persönlich-politische Notizen zur Corona-Krise"

Plüschiges Einhorn oder neue Marotte in Coronazeiten?

Spendenaktion für die Kreuzberger Vereinskneipe "das Franzis"

