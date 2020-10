Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 226.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Coronavirus-Update für Neukölln: Bezirk hat eine der höchsten Infektionsraten Deutschlands

Nachbarschaft: Ellen Esser bangt um ihr Labyrinth in der Hasenheide

Warum der Senat ein durchgegendes Tempo 30 in der Hermannstraße für "nicht umsetzbar" hält

Umweltamt und Prinzessinnengärten unterzeichnen Vereinbarung zum Erhalt des Gartenprojektes

Mieter*innen kämpfen für das Vorkaufsrecht

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Masha Slawinski:

Corona-Risikogebiet Mitte

Hanna Steinmüller wurde zur Direktkandidatin der Grünen des Wahlkreis Mitte gewählt

Die Zukunft der Uferhallen bleibt ungewiss

In Mitte fehlen Schulplätze für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf im Schwerpunkt geistige Entwicklung

Interview mit Sandy Neugebauer über die AWO Kältehilfe

Die Kolonie 10 ist wieder vom Teilabriss bedroht

Besuch des jüdischen Museums wird an Schule im Wedding zur Pflicht

Puppenmusical: Die kleine dicke Raupe Nimmersatt

Oktober-Exkursion: Vom Augenspiegel bis zur „Zehlendorfer Witwe“

75 Jahre Kriegsende: Erinnern an den Widerstandskämpfer Albrecht Haushofer

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Coronavirus-Update für Reinickendorf

Frank Balzers Nachfolgekandidat: Professor oder nicht?

Hunderte beim Tag der offenen Tür im Seebad Tegel

Norbert Raeder, der Kneipier und Entertainer vom Schäfersee

Endlich: Ein Zebrastreifen für Frohnauer Gollancz-Schüler

Die Ferien kommen: Wo die Ausflugsdampfer noch fahren

Gute Nachricht: Umbau der S 25 und der U 6 nicht zur gleichen Zeit

Abschied von TXL: Funker schicken Grüße durch Europa

